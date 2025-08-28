Με δίψα και πίστη για την ανατροπή!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Πανέτοιμη την ανατροπή πρόκρισης η Ομόνοια, η οποία υποδέχεται στις 19:00 τη Βόλφσμπεργκερ στο ΓΣΠ, στον επαναληπτικό του 2-1 της Αυστρίας.

Οι πράσινοι, έχοντας μεγάλη πίστη στις δυνατότητές τους, στοχεύουν στην πρόκριση της League Phase του Conference League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Στα αποδυτήρια άλλωστε απ' όταν ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Αυστρίας, αυτό που επικράτησε είναι το αίσθημα της πίστης για την πρόκριση. Η Ομόνοια πλήρωσε την αστοχία της στον πρώτο αγώνα της Αυστρίας, με τους γηπεδούχους να κάνουν την ανατροπή και το πρώτο βήμα. Επί τούτου μίλησε ο Χένινγκ Μπεργκ στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής διάσκεψης πριν τον αγώνα: 

«Φτιάξαμε πάρα πολλές ευκαιρίες στον πρώτο αγώνα. Ήταν ατυχές το γεγονός ότι δεν κερδίσαμε, όμως θα πρέπει να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε τη δημιουργικότητά μας σε αυτά τα επίπεδα για να μπορέσουμε να σκοράρουμε περισσότερες φορές». Είναι ξεκάθαρο με βάση την αποτελεσματικότητά της στα προηγούμενα παιχνίδια, πως αν η Ομόνοια καταφέρει να δημιουργήσει τον ίδιο αριθμό ευκαιριών με τον πρώτο αγώνα, θα καταφέρει να βρει γκολ. Άλλωστε, οι πράσινοι θα έχουν και έναν επιπλέον παίκτη απόψε στο ΓΣΠ, τον κόσμο, ο οποίος θα δώσει βροντερά το «παρών» του για να στηρίξει τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών. Κλειδί για το τριφύλλι είναι να μπει δυνατά στο ματς και να βρει πρώτη το γκολ προκειμένου να ισοφαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα. Εάν γίνει αυτό, τότε το παιχνίδι θα συνεχιστεί υπό έναν νέο παρονομαστή. 

 

 

 

 

 

Διαβαστε ακομη