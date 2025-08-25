Επαγγελματίας ο Κωνσταντινίδης

Ενημερώνουμε πώς ο 17χρονος (24/06/2008), Χρίστος Κωνσταντινίδης, υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα μας.

Ο Κωνσταντινίδης, ο οποίος αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός, ήρθε στην Ακαδημία μας από τον Διγενή Μόρφου το 2021, σε ηλικία 13 χρόνων και αγωνίστηκε σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες των αγωνιστικών τμημάτων της ομάδας μας.

Είναι διεθνής και ένας εκ των αρχηγών της εθνικής Κ17.

Συγχαίρουμε τον Χρίστο Κωνσταντινίδη για το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο και του ευχόμαστε να έχει την καριέρα που ονειρεύεται.