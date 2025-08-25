Πληροφορίες για τα εισιτήρια με Wolfsberger

Συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων για τον επαναληπτικό αγώνα με την Wolfsberger AC στο πλαίσιο της φάσης των Play Off του UEFA Conference League, ο οποίος θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 28 Αυγούστου, στο στάδιο ΓΣΠ και θα αρχίσει στις 19:00. Από σήμερα (25/08) στις 14:00 η προπώληση των εισιτηρίων είναι ελεύθερη για όλους.

Εισιτήρια Διαρκείας

Τα Εισιτήρια Διαρκείας 2025-26 ΔΕΝ ισχύουν.

Οι κάτοχοι Εισιτηρίου Διαρκείας 2025-26 έχουν προτεραιότητα μέχρι τη Δευτέρα, στις 14:00, για να αγοράσουν εισιτήριο αγώνα στη θέση που βρίσκεται το Εισιτήριο Διαρκείας τους.

Ισχύει η ταξιθέτηση των εισιτηρίων του αγώνα.

Για να αγοράσουν το εισιτήριο αγώνα οι κάτοχοι Εισιτηρίου Διαρκείας (στη θέση όπου βρίσκεται το Εισιτήριο Διαρκείας τους) μέσω του online ticketing κατά την περίοδο της προτεραιότητας, πρέπει να κάνουν αναζήτηση μέσω της κατηγορίας «reservation».

Σύμφωνα με οδηγιές της ΟΥΕΦΑ, οι πιο κάτω θέσεις δεν μπορούν να διατεθούν σε φιλάθλους καθώς θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του αγώνα. Για τους κατόχους Εισιτηρίου Διαρκείας που επηρεάζονται από την εξέλιξη αυτή θα διευθετηθεί η κράτηση άλλης θέσης στην ίδια κερκίδα αναλόγως διαθεσιμότητας, την οποία θα μπορούν να αγοράσουν.

Οι θέσεις που επηρεάζονται:

-107 οι σειρές 3&4 οι θέσεις → θα μετακινηθούν στο τμήμα 107

-106 οι σειρές 3&4 οι θέσεις → θα μετακινηθούν στο τμήμα 106

-402 ολόκληρο το τμήμα οι θέσεις → θα μετακινηθούν στο τμήμα 401

Οι τιμές εισιτηρίων είναι:

ΚΕΡΚΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ

Δυτική | Κάτω Διάζωμα (Δ2-Δ5) Platinum €22.00 €15.00 €10.00

Δυτική | Κάτω Διάζωμα (Δ2-Δ5) Gold €20.00 €12.00 €5.00

Δυτική | Κάτω Διάζωμα (Δ2-Δ5) Silver €18.00 €12.00 €5.00

Δυτική | Άνω Διάζωμα (Δ1&Δ6) VIP €25.00 €25.00 €25.00

Δυτική | Άνω Διάζωμα (Δ1&Δ6) Gold €20.00 €12.00 €5.00

Δυτική | Άνω Διάζωμα (Δ1&Δ6) Silver €18.00 €12.00 €5.00

Ανατολική (Α1-Α4) East A €16.00 €10.00 €5.00

Βόρεια (Β1-Β4) Green €14.00 €10.00 €5.00

Τα σημεία πώλησης των εισιτηρίων

Green Boutique Νήσου, Παπανικολή και Green Boutique Λεμεσού

Online Ticketing:https://tickets.stadium-360.net/omonoia

Ωράριο λειτουργίας σημείων διάθεσης εισιτηρίων

Green Boutique Νήσου και Παπανικολή

Δευτέρα 25/08 και Τρίτη 26/08 | 09:00 – 13:00 και 14:00 – 18:00

Πέμπτη 28/08 Ημέρα αγώνα | 09:00 – 13:00

Green Boutique Λεμεσού

Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 22/07 – 27/07 | 15:00 – 20:00

Ταμεία ΓΣΠ (Δυτικά και Βόρεια)

Πέμπτη 28/07 | 17:00 – 20:00

Τρόποι Πληρωμής

Green Boutique Παπανικολή, Νήσου και Λεμεσού: Μετρητά, πιστωτική και χρεωστική κάρτα.

Ταμεία Γ.Σ.Π: μετρητά. πιστωτική και χρεωστική κάρτα

Online Ticketing: Πιστωτική και χρεωστική κάρτα