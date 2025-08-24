Ο Νγκουέν στη λίστα της Ομόνοιας – Έτοιμος για πράσινο come back;

Η Ομόνοια εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Τοκμάκ Τολ Νγκουέν για την ενίσχυση της επιθετικής της γραμμής.

Ο 31χρονος Νορβηγός επιθετικός, με καταγωγή από την Κένυα, φαίνεται ότι πληροί αρκετά από τα κριτήρια του Χένινγκ Μπεργκ, γι' αυτό και βρίσκεται ψηλά στη μεταγραφική λίστα των πρασίνων.

Ανάμεσα σε άλλα πραγματοποίησε αξιόλογη πορεία στη Φερεντσβάρος, όπου αγωνίστηκε από το 2019-20 μέχρι το 2023-24. Με τους πράσινους κατέγραψε 193 συμμετοχές, 47 γκολ και έδωσε 33 ασίστ.

Έπειτα μεταπήδησε στην Τζουργκάρντεν, όπου αγωνίζεται μέχρι και σήμερα. Συνολικά, αγωνίστηκε σε 49 αγώνες, πετυχαίνοντας 18 γκολ και... σερβίροντας 12 γκολ στους συμπαίκτες του.

Τις επόμενες μέρες θα φανεί αν η περίπτωση του Νγκουέν θα προχωρήσει ή όχι.