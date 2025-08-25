Ο Όουεν υπερασπίστηκε τον Ίσακ, λίγες ώρες πριν το Νιούκαστλ – Λίβερπουλ

Τι και αν μπήκαμε στην τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου;

Το μεταγραφικό «σήριαλ» με πρωταγωνιστή τον Αλεξάντερ Ίσακ παραμένει στην επικαιρότητα, δίχως κάποιος να γνωρίζει τι μέλλει γενέσθαι.

Απόψε (25/8, 22:00), η Νιούκαστλ υποδέχεται τη Λίβερπουλ στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής για την Premier League και φυσικά το πρόσωπο της αναμέτρησης είναι ο Σουηδός στράικερ, που επιθυμεί να φορέσει τη φανέλα της ομάδας του Άρνε Σλοτ.

Το έχει καταστήσει σαφές, το έχει δείξει με κάθε τρόπο, αλλά όλα παραμένουν ανοιχτά! Εξαιτίας όλης αυτής της ιστορίας, ο 25χρονος έχει αποκτήσει κάποιους... υποστηρικτές, όπως για παράδειγμα ο Μάικλ Όουεν.

Συγκεκριμένα, οι δηλώσεις του Μάικλ Όουεν:

«Όλο αυτό το σενάριο είναι ενδιαφέρον, επειδή εννέα στις δέκα φορές, όταν έρχεται μια μεταγραφή, συνήθως ένας σύλλογος πιέζει έναν παίκτη και κανείς δεν ασχολείται, κανείς δεν λέει τίποτα, για τα παιδιά που πηγαίνουν σχολείο ή τις οικογένειες που έχουν εγκατασταθεί σε μια περιοχή ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο. Κανείς δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για έναν ποδοσφαιριστή.

Αλλά όταν γίνεται το αντίθετο, είναι πραγματικά ενδιαφέρον να βλέπεις ότι όλοι, ξέρετε, όλος ο κόσμος καταρρέει και πώς τολμάει κάποιος να προσπαθήσει να επιβάλει μια μεταγραφή; Δεν πρόκειται να κάτσω εδώ και να επικρίνω τον Ίσακ!»

