Καρσέδο: «Θα κάνουμε τα πάντα»

Ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο παραχώρησε δηλώσεις ενόψει του επαναληπτικού αγώνα της Πάφου με τον Ερυθρό Αστέρα.

Διαβάστε όσα είπε ο προπονητής της Πάφου στην αίθουσα διασκέψεων του «Αλφαμέγα»:

«Είμαστε ευγνώμονες που είμαστε εδώ. Είμαστε χαρούμενοι για εμάς και τους οπαδούς μας»

«Ξέρουμε ότι θα είναι πιο δύσκολο. Σεβόμαστε τον αντίπαλο, αλλά δεν φοβόμαστε. Έχουμε αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να προκριθούμε»

«Ξέραμε ότι θα επιστρέψουν κάποιοι παίκτες του Ερυθρού Αστέρα. Εμείς δουλεύουμε σκληρά από την αρχή και το πιστεύουμε. Θα κάνουμε τα πάντα για να περάσουμε».

Για το να θα προβεί σε αλλαγές: «Αναλύσαμε το πρώτο ματς, είδαμε τα καλά και τα κακά σημεία μας. Ελπίζω ότι θα είναι ολόκληρο το ρόστερ διαθέσιμο, πιστεύω σε όλους τους παίκτες».

Το μήνυμα στον κόσμο: «Το πιο σημαντικό είναι η ομάδα και ο κόσμος να είναι μαζί. Αύριο μπορεί να είναι μια ξεχωριστή μέρα, αυτό που έχω να τους πω είναι να το απολαύσουν».

Οι τοποθετήσεις του Λουκάσεν:

«Θα κάνουμε τα πάντα για να προκριθούμε, δεν θα είναι δύσκολο, αλλά θα παλέψουμε για να πραγματοποιήσουμε το όνειρο»

Για το κλίμα στα αποδυτήρια: «Είναι πολύ καλή η ατμόσφαιρα, όταν κάνεις ένα σερί όπως εμείς τώρα, είναι όλοι χαρούμενοι. Οι παίκτες είναι έτοιμοι, όλοι θέλουν να αγωνίζονται σε τέτοια παιχνίδια».

 

