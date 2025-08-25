A Bola: «Στο στόχαστρο της Σπόρτινγκ ο Κωνσταντέλιας»

Την περίπτωση του Γιάννη Κωνσταντέλια φέρεται να εξετάζει η Σπόρτινγκ Λισαβόνας όπως αναφέρει σε σημερινό της δημοσίευμα η A Bola.

Συγκεκριμένα αναφέρει πως οι υπεύθυνοι της πορτογαλικής ομάδας έχουν στο μυαλό τους τον νεαρό Έλληνα άσο ως την εναλλακτική λύση εάν τελικά δεν καταφέρουν να αποκτήσουν τον Γερεμάι Ερνάντες από την Ντεπορτίβο Λα Κορούνια.

«Η Σπόρτινγκ δεν έχει εγκαταλείψει την υπόθεση του Γερεμάι, ωστόσο, γνωρίζει ότι δεν θα είναι εύκολο να πείσει τη Λα Κορούνια να αφήσει ελεύθερο το νεαρό «αστέρι», 22 ετών», αναφέρει χαρακτηριστικά η έγκυρη πορτογαλική εφημερίδα.

Η πρόταση της Σπόρτινγκ στην ισπανική ομάδα ανέρχεται στα 25 εκατομμύρια ευρώ συν άλλα πέντε ως μπόνους χωρίς όμως να γίνεται αποδεκτή.

Έτσι σύμφωνα με το ρεπορτάζ δεν έχει παρατήσει τα… όπλα για την απόκτησή του αλλά – την ίδια στιγμή- αναγνωρίζει ότι και η προσπάθεια για να αποκτήσει τον Έλληνα άσο –επίσης- δεν είναι εύκολη.

