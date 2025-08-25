Η Ντόρτμουντ αποκτά Τσουκουεμέκα και Ανσελμίνο από την Τσέλσι

Όπως αναφέρει το «Sky Sport Germany», οι Γερμανοί έχουν φτάσει σε συμφωνία με την Τσέλσι για την απόκτηση του Άγγλου Κάρνεϊ Τσουκουεμέκα και του Αργεντινού Ααρόν Ανσελμίνο.

Ο Τσουκουεμέκα, ο οποίος αγωνίστηκε πέρυσι δανεικός στη Ντόρτμουντ και μέτρησε 17 συμμετοχές, θα μετακινηθεί αυτή τη φορά με κανονική μεταγραφή.

Αντίθετα, ο Ανσελμίνο θα παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού, χωρίς να υπάρχει οψιόν αγοράς. Συνολικά, οι «κιτρινόμαυροι» θα επενδύσουν περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ για τις δύο κινήσεις.

sdna.gr