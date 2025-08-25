ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Φεύγει από την Αλ Ιτιχάντ ο Καντέ

Φεύγει από την Αλ Ιτιχάντ ο Καντέ

Μετά από δύο χρόνια στην Σαουδική Αραβία, ο Ενγκολό Καντέ ενδέχεται να αποχωρήσει από την Αλ Ιτιχάντ αυτό το καλοκαίρι.

Η σαουδαραβική ομάδα άνοιξε την πόρτα στην αποχώρηση του Καντέ, ενώ ο εκπρόσωπος του παίκτη αναζητά νέα «ποδοσφαιρική στέγη» για τον έμπειρο μέσο.

Υπό τις οδηγίες του Λοράν Μπλαν, ο Καντέ είχε δύο αρκετά... γεμάτες σεζόν, παίζοντας 44 αγώνες στην πρώτη του χρονιά (4 γκολ, 6 ασίστ) και 35 την περασμένη (4 γκολ, 4 ασίστ), ενώ παρέμεινε στην εθνική ομάδα της Γαλλίας από τον Ντιντιέ Ντεσάμπ.

Ωστόσο, η διοίκηση της Αλ Ιτιχάντ εξακολουθεί να έχει φιλοδοξίες, και αυτό περιλαμβάνει μια δυναμική μεταγραφική περίοδο, κάτι που σημαίνει ότι είναι σύμφωνη με την παραχώρηση του Καντέ.

Ο μάνατζερ του πρώην παίκτη της Λέστερ, έχει προτείνει τον πελάτη του σε αρκετούς γαλλικούς συλλόγους, όπως η Μονακό και η Παρί FC, ενώ στην Σαουδική Αραβία τον διεκδικεί η Αλ Καντσιά, πρώην ομάδα του Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ.

sdna.gr 

 

 

