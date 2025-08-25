ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στη Σίτι και τον Ντοναρούμα

Απόλυτη συμφωνία ανάμεσα σε Μάντσεστερ Σίτι και Τζίτζι Ντοναρούμα αποκαλύπτει ο Fabrizio Romano, με τη διαδικασία να δρομολογείται και τις συζητήσεις με την Παρί Σεν Ζερμέν να ξεκινούν!

Φήμες για απόλυτη συμφωνία ανάμεσα στη Μάντσεστερ Σίτι και τον Τζίτζι Ντοναρούμα έχουν κάνει την εμφάνισή τους τις τελευταίες ώρες, με τον Fabrizio Romano να το επιβεβαιώνει!

Συγκεκριμένα, ο έγκριτος δημοσιογράφος κάνει λόγο για πλήρη ταύτιση ιδεών ανάμεσα στις δύο πλευρές, αλλά και για άμεση πρόθεση της Μάντσεστερ Σίτι να ολοκληρώσει το εν λόγω ζήτημα, μετά τα λάθη του Τζέιμς Τράφορντ στη δεύτερη αγωνιστική της Premier League.

Ήταν αρνητικός κόντρα στην Τότεναμ, έκανε το σφάλμα που οδήγησε το ματς στο 2-0, έμοιαζε ασταθής και η ανάγκη ενίσχυσης κάτω από τα δοκάρια φαντάζει επιτακτική.

Κάπως έτσι, ο Ντοναρούμα αποτελεί ξεκάθαρα τον πρώτο στόχο του Πεπ Γκουαρδιόλα, με τους «πολίτες» να επιταχύνουν τις διαδικασίες και να πρέπει πλέον να δώσουν τα χέρια με την Παρί Σεν Ζερμέν.

