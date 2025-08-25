ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Τραμετσάνι χωρίς εκπτώσεις!

Ο Πάολο Τραμετσάνι από την πρώτη του κιόλας τοποθέτηση μετά από παιχνίδι της ΑΕΛ, έδειξε την νοοτροπία που θέλει να έχουν οι ποδοσφαιριστές του.

Ο Ιταλός ρωτήθηκε για την απόκτηση του Λέο Νατέλ σημειώνοντας:

Δεν θα του κάνω έκπτωση, θα πρέπει να μου δώσει πίσω διπλάσια από αυτά που μου έδωσε την πρώτη φορά. Είμαστε ομάδα που δεν χρειάζεται τον σταρ, δείξαμε το πνεύμα και έτσι θα πορευθούμε. Αν ο Νατέλ μου δώσει το 100% θα είναι σημαντικός για την ομάδα».

Ο Τραμετσάνι θέλησε με αυτόν τον τρόπο να δείξει σε όλους και κυρίως στους ίδιους του ποδοσφαιριστές, πως το γεγονός πως γνωρίζει τον Βραζιλιάνο, δεν σημαίνει πως θα πάρει την φανέλα στο σπίτι του.

Αυτή είναι η νοοτροπία που θέλει να έχουν όλοι, ανεξάρτητα αν τα στοιχεία μερικών τα ξέρει από πρώτο χέρι.

 

 

