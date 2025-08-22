ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η μπάλα που τιμωρεί και η ευκαιρία στο ΓΣΠ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η μπάλα που τιμωρεί και η ευκαιρία στο ΓΣΠ

Σύμφωνα με όσα είδαμε, η Ομόνοια κρατά την τύχη στα χέρια της.

Ίσως ούτε ο πιο αισιόδοξος φίλος της Ομόνοιας να φανταζόταν ότι η ομάδα του θα δημιουργούσε τόσες πολλές ευκαιρίες στο χθεσνό εκτός έδρας παιχνίδι με τη Βόλφσμπεργκερ.

Οι πράσινοι, ειδικά στο δεύτερο μέρος, έχασαν μεγάλες ευκαιρίες, ειδικά με τον εκ των κορυφαίων στους προηγούμενους αγώνες Γιόβετιτς και στο τέλος αντί να φύγουν με τη νίκη από την Αυστρία, δεν πήραν ούτε τον βαθμό της ισοπαλίας.

Από τη μία οι χαμένες ευκαιρίες και από την άλλη η αδράνεια στην άμυνα στα τελευταία λεπτά έφεραν την ήττα (2-1) για το το τριφύλλι, στον πρώτο αγώνα για τα πλέι οφ του Conference League.

Ωστόσο, με βάση τα όσα παρακολουθήσαμε χθες στο «Wörthersee Stadion», οι πράσινοι κρατούν την τύχη στα χέρια τους αφού έδειξαν ότι είναι ανώτεροι από τον αντίπαλό τους.

Σε γενικές γραμμές, η Ομόνοια εκτός από τις πολλές ευκαιρίες, είχε πολύ καλύτερη κυκλοφορία, πίεζε, «έκλεβε» μπάλες και έδειιξε πιο οργανωμένη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. 

Με τον κόσμο στο πλευρό τους, την επόμενη Πέμπτη στο ΓΣΠ (19:00), οι πράσινοι μπορούν να αισιοδοξούν ότι θα κάνουν την ανατροπή και θα βρεθούν στη League Phase του Conference League.

Αρκεί να επαναλάβουν εαυτόν όσον αφορά την εμφάνιση και να είναι βεβαίως αποτελεσματικοί αυτή τη φορά.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έχουν προϊστορία Τραμετσάνι και Κωστή

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

LIVE: ΑΕΛ - Ολυμπιακός 1 - 0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με στιλάτη ενδυμασία στη νέα εποχή!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Έτσι θα ξεκινήσει ο Ολυμπιακός κόντρα στην ΑΕΛ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Αυτή είναι η πρώτη ενδεκάδα της χρονιάς στην ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να μπει για πέμπτη σερί χρονιά με το δεξί!

ΑΡΗΣ

|

Category image

Eτοιμάζει ενταντικά τον Εθνικό για το ντεμπούτο

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

«Aς φτιάξουμε μαζί ιστορία...»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Eίχε θετικά αλλά είχε και αρνητικά

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης παρουσιάζει στην Κύπρο την αυτοβιογραφία του «Τρωτός Άτρωτος»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Να… ξορκίσει την κακή παράδοση

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Τόνι Πάρκερ αποκάλυψε πως θέλει να γίνει προπονητής στο ΝΒΑ!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Με Ζέλσον και χωρίς Γιάρεμτσουκ κόντρα στον Αστέρα - Μέσα ο Αγγελάκης

Ελλάδα

|

Category image

Κλήση για προπονήσεις της Εθνικής Παίδων Κ-15

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ιταλοί στον κρίσιμο επαναληπτικό της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη