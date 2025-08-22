Η μπάλα που τιμωρεί και η ευκαιρία στο ΓΣΠ

Ίσως ούτε ο πιο αισιόδοξος φίλος της Ομόνοιας να φανταζόταν ότι η ομάδα του θα δημιουργούσε τόσες πολλές ευκαιρίες στο χθεσνό εκτός έδρας παιχνίδι με τη Βόλφσμπεργκερ.

Οι πράσινοι, ειδικά στο δεύτερο μέρος, έχασαν μεγάλες ευκαιρίες, ειδικά με τον εκ των κορυφαίων στους προηγούμενους αγώνες Γιόβετιτς και στο τέλος αντί να φύγουν με τη νίκη από την Αυστρία, δεν πήραν ούτε τον βαθμό της ισοπαλίας.

Από τη μία οι χαμένες ευκαιρίες και από την άλλη η αδράνεια στην άμυνα στα τελευταία λεπτά έφεραν την ήττα (2-1) για το το τριφύλλι, στον πρώτο αγώνα για τα πλέι οφ του Conference League.

Ωστόσο, με βάση τα όσα παρακολουθήσαμε χθες στο «Wörthersee Stadion», οι πράσινοι κρατούν την τύχη στα χέρια τους αφού έδειξαν ότι είναι ανώτεροι από τον αντίπαλό τους.

Σε γενικές γραμμές, η Ομόνοια εκτός από τις πολλές ευκαιρίες, είχε πολύ καλύτερη κυκλοφορία, πίεζε, «έκλεβε» μπάλες και έδειιξε πιο οργανωμένη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο.

Με τον κόσμο στο πλευρό τους, την επόμενη Πέμπτη στο ΓΣΠ (19:00), οι πράσινοι μπορούν να αισιοδοξούν ότι θα κάνουν την ανατροπή και θα βρεθούν στη League Phase του Conference League.

Αρκεί να επαναλάβουν εαυτόν όσον αφορά την εμφάνιση και να είναι βεβαίως αποτελεσματικοί αυτή τη φορά.