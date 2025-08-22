ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Πρόταση 7 εκατ. ευρώ του Ολυμπιακού για Παλάσιος»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Πρόταση 7 εκατ. ευρώ του Ολυμπιακού για Παλάσιος»

Δημοσίευμα από την Αργεντινή αποκαλύπτει πρόταση του Ολυμπιακού ύψους 7 εκατ. ευρώ για τον Παλάσιος, με τον 24χρονο μεσοεπιθετικό της Εστουδιάντες να βρίσκεται στο στόχαστρο και της Τραμπζονσπόρ.

Ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει πρόταση ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ για το 80% των δικαιωμάτων του Τιάγκο Παλάσιος, όπως αναφέρει δημοσίευμα στην Αργεντινή!

Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός της Εστουδιάντες, που μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως εξτρέμ όσο και ως «δεκάρι», μετρά 72 συμμετοχές με 13 γκολ και 12 ασίστ από τον Ιανουάριο του 2024, όταν και αποκτήθηκε από την ομάδα του Μοντεβιδέο για 2,5 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, ενδιαφέρον φέρεται να έχει εκδηλώσει και η Τραμπζονσπόρ με αντίστοιχη προσφορά, ωστόσο, το ίδιo ρεπορτάζ τονίζει πως οι «ερυθρόλευκοι» έχουν το προβάδισμα στη συγκεκριμένη υπόθεση και προτεραιότητα αν οι δύο ομάδες έχουν καταθέσει την ίδια πρόταση.

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έχουν προϊστορία Τραμετσάνι και Κωστή

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

LIVE: ΑΕΛ - Ολυμπιακός 1 - 0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με στιλάτη ενδυμασία στη νέα εποχή!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Έτσι θα ξεκινήσει ο Ολυμπιακός κόντρα στην ΑΕΛ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Αυτή είναι η πρώτη ενδεκάδα της χρονιάς στην ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να μπει για πέμπτη σερί χρονιά με το δεξί!

ΑΡΗΣ

|

Category image

Eτοιμάζει ενταντικά τον Εθνικό για το ντεμπούτο

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

«Aς φτιάξουμε μαζί ιστορία...»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Eίχε θετικά αλλά είχε και αρνητικά

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης παρουσιάζει στην Κύπρο την αυτοβιογραφία του «Τρωτός Άτρωτος»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Να… ξορκίσει την κακή παράδοση

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Τόνι Πάρκερ αποκάλυψε πως θέλει να γίνει προπονητής στο ΝΒΑ!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Με Ζέλσον και χωρίς Γιάρεμτσουκ κόντρα στον Αστέρα - Μέσα ο Αγγελάκης

Ελλάδα

|

Category image

Κλήση για προπονήσεις της Εθνικής Παίδων Κ-15

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ιταλοί στον κρίσιμο επαναληπτικό της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη