«Πρόταση 7 εκατ. ευρώ του Ολυμπιακού για Παλάσιος»

Ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει πρόταση ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ για το 80% των δικαιωμάτων του Τιάγκο Παλάσιος, όπως αναφέρει δημοσίευμα στην Αργεντινή!

Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός της Εστουδιάντες, που μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως εξτρέμ όσο και ως «δεκάρι», μετρά 72 συμμετοχές με 13 γκολ και 12 ασίστ από τον Ιανουάριο του 2024, όταν και αποκτήθηκε από την ομάδα του Μοντεβιδέο για 2,5 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, ενδιαφέρον φέρεται να έχει εκδηλώσει και η Τραμπζονσπόρ με αντίστοιχη προσφορά, ωστόσο, το ίδιo ρεπορτάζ τονίζει πως οι «ερυθρόλευκοι» έχουν το προβάδισμα στη συγκεκριμένη υπόθεση και προτεραιότητα αν οι δύο ομάδες έχουν καταθέσει την ίδια πρόταση.