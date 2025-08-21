Ομόνοια-ΑΕΚ: Καρμπόν ήττες, καρμπόν ελπίδες!

Ούτε η ΑΕΚ, ούτε η Ομόνοια κατάφεραν να πάρουν θετικό αποτέλεσμα, στους πρώτους εκτός έδρας αγώνες τους για τα πλέι οφ των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Τόσο οι κιτρινοπράσινοι στη Νορβηγία με την Μπραν, όσο και το τριφύλλι στην Αυστρία με τη Βόλφσμπεργκερ, ηττήθηκαν με το ίδιο σκορ (2-1), αμφότεροι έπειτα από ανατροπή!

Αυτά δεν ήταν τα μόνα κοινά, καθώς αν λάβουμε υπόψη και τα λεπτά των τερμάτων μπορεί να λεχθεί πως τα δύο ματς ήταν... καρμπόν:

-Η Ομόνοια άνοιξε το σκορ στο 15΄ και η ΑΕΚ στο 16΄.

-Οι ομάδες μας ισοφαρίστηκαν γύρω στα μέσα του ημιχρόνου (στο 30΄ η Ομόνοια, στο 20΄ η ΑΕΚ).

-Αμφότερες δέχθηκαν την ανατροπή στο φινάλε (στο 87΄ η Ομόνοια, στο 90+3΄ η ΑΕΚ).

Ειδοποιός διαφορά για τις ομάδες μας στα δύο ματς, ήταν η εικόνα στην επανάληψη, με τους πράσινους να είναι καταφανώς ανώτεροι και να πιέζουν για το γκολ της νίκης, χάνοντας ξεκάθαρες ευκαιρίες και δεχόμενοι γκολ στην πρώτη φάση των γηπεδούχων, ενώ οι Λαρνακείς ζορίστηκαν περισσότερο από τους Νορβηγούς, οι οποίοι έψαχναν το νικητήριο τέρμα με περισσότερες αξιώσεις.

Παρ΄ όλα αυτά, το σκηνικό για τις δύο ομάδες μας ενόψει των επαναληπτικών είναι κοινό, καθώς τόσο η μεν όσο και η δε έχουν αυξημένες ελπίδες για την ανατροπή και την πρόκριση στην έδρα τους. Η ΑΕΚ στην «Αρένα» και η Ομόνοια στο ΓΣΠ, με την ισχυρή όπως αναμένεται συμπαράσταση από τον κόσμο τους, είναι αμφότερες σε θέση να ανατρέψουν την ήττα που δέχθηκαν και να πετύχουν τον στόχο τους, οι κιτρινοπράσινοι να αγωνιστούν στο Europa League και το τριφύλλι στο Conference League.