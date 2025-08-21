ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ιδιάκεθ: «Έχουμε παίκτες πολεμιστές που μπορούν να το ανατρέψουν»

Ιδιάκεθ: «Έχουμε παίκτες πολεμιστές που μπορούν να το ανατρέψουν»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ Ιμανόλ Ιδιάκεθ μετά την ήττα της ομάδας του από την Μπραν με ανατροπή στη Νορβηγία (2-1) στον πρώτο αγώνα για τα πλέι οφ του Europa League.

Αναλυτικά...

«Είναι σημαντικό για αυτούς που πέτυχαν το γκολ. Είναι γεγονός ότι είχαν προϋποθέσεις στο β΄ μέρος. Έπρεπε να αποφύγουμε αυτή την κατάσταση στο τέλος. Στο γκολ είχαμε μία ασυνεννοησία και το δεχθήκαμε. Είναι ένα προβάδισμα. Όμως θα επικεντρωθούμε στο παιχνίδι στη Λάρνακα, θα είναι διαφορετικό. Είναι μια πολύ καλή ομάδα που είναι σε φουλ αγωνιστική δράση στο πρωτάθλημα της, όμως έχουμε και εμείς ποιότητα και θα προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε αυτό το γκολ που δεχθήκαμε και να επιστρέψουμε».

Για το ότι η Μπραν είναι πιο έτοιμη κι αν έπαιξε ρόλο: «Η αλήθεια είναι ότι έπαιξε ρόλο ότι είμαστε στα αρχικά στάδια της σεζόν. Ενώ ο αντίπαλος είναι στη μέση της σεζόν και έχει πολύ καλό ρυθμό. Έχει ψηλό τέμπο ειδικά μπροστά και ασκούν πίεση οι επιθετικοί. Εκτός από αυτός ήταν καλύτεροι στο β΄ μέρος όμως στο α΄ μέρος είχαμε τρεις ευκαιρίες να προηγηθούμε. Σε γενικές γραμμές ήταν ισορροπημένο το παιχνίδι. Ήταν ίσως καλύτεροι αυτοί με την μπάλα όμως φτιάξαμε ευκαιρίες».

«Σίγουρα ήταν πολύ καλό το επίπεδο στο αποψινό παιχνίδι. Από τα καλύτερα που μπορούσαμε να έχουμε… Όπως και με την Παρτιζάν και με τη Λέγκια. Και στο γήπεδο υπήρχε κι εδώ εξαιρετική ατμόσφαιρα… Η μπάλα μετακινούνταν γρήγορα και ήταν ψηλό το επίπεδο. Αυτό για εμάς είναι πρόκληση. Μπορεί να χάσαμε όμως έχουμε την αυτοπεποίθηση ότι αν δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό μπορούμε να το ανατρέψουμε».

Αν η Μπραν είναι πλέον φαβορί: «Από τη στιγμή που πήρε το προβάδισμα ναι είναι το φαβορί η Μπραν  όμως παίζουμε στην έδρας και θα προσπαθήσουμε να το ανατρέψουμε στη Λάρνακα».

«Σίγουρα θα είναι διαφορετικός ο επαναληπτικός, διαφορετικό γήπεδο, ατμόσφαιρα, καιρικές συνθήκες. Δεν θα πηγαίνει τόσο γρήγορα η μπάλα όσο σήμερα. Η Μπραν είναι μια δυνατή ομάδα όμως έχουμε παίκτες πολεμιστές που μπορούν να ανατρέψουν τα δεδομένα».

Για την Μπραν: «Γνωρίζαμε πως η Μπραν πως έχει κάνει σπουδαία πορεία τα τελευταία χρόνια ακόμη και στο Τσάμπιονς Λιγκ. Είδαμε ένα πολύ ωραίο γήπεδο και εγκαταστάσεις. Εκτιμούμε τις συνθήκες που είδαμε εδώ».

Για την ατμόσφαιρα στο γήπεδο: «Ήταν κάτι που περιμέναμε βλέποντας τα προηγούμενα παιχνίδια όμως είναι αλλιώς να το βλέπεις και από κοντά. Αυτή την ατμόσφαιρα την απολαμβάνουν και οι παίκτες και το επιτελείο. Έχετε και μια πολύ ωραία πόλη και σας συγχαίρω για αυτή την ατμόσφαιρα που υπάρχει».

