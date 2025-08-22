ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΑΕΛ – Ολυμπιακός ανοίγουν την αυλαία της Cyprus League by Stoiximan

Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής.

Με την αναμέτρηση της ΑΕΛ με τον Ολυμπιακό ανοίγει σήμερα η αυλαία της Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025 – 2026.

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας περιλαμβάνει πέντε αναμετρήσεις και θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Κυριακή.

Αναβλήθηκαν οι αγώνες Πάφος FC – ΕΝ Παραλιμνίου και Ομόνοια – ΑΕΚ λόγω των υποχρεώσεων στα Play-offs των Πρωταθλημάτων της UEFA για Πάφο, Ομόνοια και ΑΕΚ. Η ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Το φετινό Πρωτάθλημα, το 87ο στην ιστορία της Α΄Κατηγορίας, θα διεξαχθεί όπως ακριβώς και στην περσινή αγωνιστική περίοδο. Οι δεκατέσσερις ομάδες θα παίξουν στην πρώτη φάση σε δύο γύρους (26 αγωνιστικές).

Μετά την λήξη της πρώτης  φάσης οι 14 ομάδες θα διαχωριστούν ανάλογα με την βαθμολογική τους κατάταξη σε δύο ομίλους ενόψει της δεύτερης φάσης.

Οι πρώτες έξι ομάδες θα αποτελούν τον πρώτο όμιλο και οι υπόλοιπες οκτώ ομάδες τον δεύτερο όμιλο. Στον Α΄ Όμιλο θα διεξάγονται διπλοί αγώνες σε δύο γύρους (10 αγωνιστικές). Στο Β΄ Όμιλο θα διεξάγονται μονοί αγώνες σε ένα γύρο (σύνολο 7 αγωνιστικές).

Οι ομάδες θα μεταφέρουν στη δεύτερη φάση τους βαθμούς που θα έχουν εξασφαλίσει με τη λήξη της πρώτης φάσης.

Συνοπτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 22.08.2025

20:00 ΑΕΛ - Ολυμπιακός

Σάββατο 23.08.2025

19:00 Άρης - Απόλλων

20:00 Ανόρθωση - Ομόνοια Αραδίππου

Κυριακή 24.08.2025

19:00 Εθνικός Άχνας - Ακρίτας Χλώρακας

20:00 Freedom24 Krasava Ε.Ν.Υ - ΑΠΟΕΛ

 

