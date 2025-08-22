A Bola: «Επιστρέφει η Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη, ο βασικότερος υποψήφιος για την επίθεση»

Τι είχες Φώτη, τι είχα πάντα…

Επανέρχεται το όνομα του Ιωαννίδη στον πορτογαλικό Τύπο και τα ρεπορτάζ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με τον αρχηγό του Παναθηναϊκού μάλιστα να φιγουράρει στο σημερινό (22/08) πρωτοσέλιδο της «A Bola»!

Ο βασικότερος υποψήφιος για την επίθεση», είναι ο τίτλος και συμπληρώνεται ότι «ο Έλληνας επιστρέφει στο ραντάρ των “λιονταριών”, έναν χρόνο μετά».

Παράλληλα, στο σχετικό ρεπορτάζ επισημαίνεται πως, από την στιγμή που η Φιορεντίνα, η οποία επίσης ενδιαφερόταν για τον Ιωαννίδη, πήρε τον Πίκολι για την επίθεση, ενώ παράλληλα τα «λιοντάρια» χάνουν τον Χάρντερ, που οδεύει προς Ρεν, αποφάσισαν να επιστρέψουν για τον 25χρονο σέντερ φορ.

Θυμίζουμε ότι ο Ιωαννίδης ήταν και το προηγούμενο καλοκαίρι ο νούμερο ένα στόχος της Σπόρτινγκ για την ενίσχυση της επίθεσης της, ωστόσο η υπόθεση δεν προχώρησε αφού δεν μπόρεσε να καλύψει τις οικονομικές απαιτήσεις του «τριφυλλιού».

Πάντως, για την… ιστορία, τα δεδομένα δεν έχουν αλλάξει ούτε και μετά από έναν χρόνο, αναφορικά με τον Ιωαννίδη και τα «θέλω» του Παναθηναϊκού, για να τον παραχωρήσει.

