ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

A Bola: «Επιστρέφει η Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη, ο βασικότερος υποψήφιος για την επίθεση»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

A Bola: «Επιστρέφει η Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη, ο βασικότερος υποψήφιος για την επίθεση»

Ρεπορτάζ στην Πορτογαλία αναφέρει ότι η Σπόρτινγκ Λισαβόνας επανέρχεται για τον Φώτη Ιωαννίδη μετά τις αρνητικές εξελίξεις με τους άλλους στόχους και τον αρχηγό του Παναθηναϊκού να είναι πρωτοσέλιδο!

Τι είχες Φώτη, τι είχα πάντα…

Επανέρχεται το όνομα του Ιωαννίδη στον πορτογαλικό Τύπο και τα ρεπορτάζ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με τον αρχηγό του Παναθηναϊκού μάλιστα να φιγουράρει στο σημερινό (22/08) πρωτοσέλιδο της «A Bola»!

Ο βασικότερος υποψήφιος για την επίθεση», είναι ο τίτλος και συμπληρώνεται ότι «ο Έλληνας επιστρέφει στο ραντάρ των “λιονταριών”, έναν χρόνο μετά».

Παράλληλα, στο σχετικό ρεπορτάζ επισημαίνεται πως, από την στιγμή που η Φιορεντίνα, η οποία επίσης ενδιαφερόταν για τον Ιωαννίδη, πήρε τον Πίκολι για την επίθεση, ενώ παράλληλα τα «λιοντάρια» χάνουν τον Χάρντερ, που οδεύει προς Ρεν, αποφάσισαν να επιστρέψουν για τον 25χρονο σέντερ φορ.

Θυμίζουμε ότι ο Ιωαννίδης ήταν και το προηγούμενο καλοκαίρι ο νούμερο ένα στόχος της Σπόρτινγκ για την ενίσχυση της επίθεσης της, ωστόσο η υπόθεση δεν προχώρησε αφού δεν μπόρεσε να καλύψει τις οικονομικές απαιτήσεις του «τριφυλλιού».

Πάντως, για την… ιστορία, τα δεδομένα δεν έχουν αλλάξει ούτε και μετά από έναν χρόνο, αναφορικά με τον Ιωαννίδη και τα «θέλω» του Παναθηναϊκού, για να τον παραχωρήσει.

Πηγή: sport-fm.gr

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Ιδιάκεθ ξέρει ότι θα είναι μια διαφορετική ιστορία...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πυροδοτεί μεταγραφική «βόμβα» o Παναθηναϊκός!

Ελλάδα

|

Category image

ΑΕΛ – Ολυμπιακός ανοίγουν την αυλαία της Cyprus League by Stoiximan

ΑΕΛ

|

Category image

A Bola: «Επιστρέφει η Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη, ο βασικότερος υποψήφιος για την επίθεση»

Ελλάδα

|

Category image

Κακό μαντάτο για Ιδιάκεθ – Χάνει τον Γκαρσία

ΑΕΚ

|

Category image

Μια ανάσα από τους επιλεγμένους αγώνες Eurobasket 2025 στον ALPHA Κύπρου

[Homepage Ζώνες]

|

Category image

Παφίτικη τρέλα ενόψει Ερυθρού Αστέρα!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Τουλάχιστον… ισοφαρίζει το 2-1 και, αν πάρουν μπρος οι «μηχανές» της, το καθαρίζει

ΑΕΚ

|

Category image

«Πρόταση 7 εκατ. ευρώ του Ολυμπιακού για Παλάσιος»

Ελλάδα

|

Category image

Φεύγουν από σήμερα τα εισιτήρια για τη «μάχη» στη Λάρνακα

ΑΕΚ

|

Category image

Η μπάλα που τιμωρεί και η ευκαιρία στο ΓΣΠ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η σέντρα στη Cyprus League by Stoiximan και όχι μόνο (το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας)

TV

|

Category image

Κακή εμφάνιση για τον ΠΑΟΚ στην Κροατία και... τώρα τρέχει στην Τούμπα

Ελλάδα

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Έχουμε παίκτες πολεμιστές που μπορούν να το ανατρέψουν»

ΑΕΚ

|

Category image

Με ανατροπή από την άμυνα φουλάρει για Europa ο Παναθηναϊκός!

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη