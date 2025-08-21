ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μπεργκ: «Νιώθουμε άτυχοι, σίγουρα μπορούμε να το γυρίσουμε»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μπεργκ: «Νιώθουμε άτυχοι, σίγουρα μπορούμε να το γυρίσουμε»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Ομόνοιας Χένινγκ Μπεργκ μετά την ήττα της ομάδας του με ανατροπή από τη Βόλφσμπεργκερ στην Αυστρία, στον πρώτο αγώνα για τα πλέι οφ του Conference League.

Αναλυτικά...

«Είμαστε απογοητευμένοι που χάσαμε αυτό το ματς γιατί μπορούσαμε να σκοράρουμε περισσότερα γκολ. Ο αντίπαλος έκανε πολλές μπαλιές στην περιοχή μας αλλά εμείς είχαμε περισσότερες μεγάλες ευκαιρίες. Στο πρώτο τους τέρμα είχαν και τύχη, το δεύτερο ήταν γκολ ποιότητας αλλά πριν από αυτό εμείς είχαμε πολλές φάσεις. Ελπίζουμε να πάρουμε τα γκολ στον επαναληπτικό».

Για το κατά πόσο το ότι είχε πολλές ευκαιρίες για περισσότερα γκολ δείχνει ότι μπορεί να ανατρέψει το σκορ: «Σίγουρα μπορούμε να το γυρίσουμε. Είμαστε στα μισά του δρόμου. Νιώθουμε άτυχοι σε αυτό παιχνίδι γιατί είχαμε φάσεις. Είμαι ικανοποιημένος που φτιάχνουμε ευκαιρίες και ελπίζω στην έδρα μας να πάρουμε τα γκολ».

Για το ότι ήταν η πρώτη ήττα της Ομόνοιας: «Πιστεύω ότι κάναμε πολλά καλά σε αυτό το ματς, αμυνθήκαμε καλά στην περιοχή μας, σίγουρα είχε κάποια σουτ ο αντίπαλος αλλά δεν είχαν πολλές μεγάλες ευκαιρίες. Φυσιολογικά με βάση την εικόνα του αγώνα θα κερδίζαμε και θα ήμασταν πολύ χαρούμενοι. Είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να το γυρίσουμε στο σπίτι μας».

Το μήνυμά του στον κόσμο; «Ελπίζω να έρθουν όσοι πιο πολλοί γίνεται και να μας στηρίζουν. Ο κόσμος μας δίνει αδρεναλίνη και αυτοπεποίθηση. Ελπίζω να γεμίσουμε το γήπεδο, να κάνουμε δυνατή ατμόσφαιρα και να βοηθήσουμε τους παίκτες για να κερδίσουμε».

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κακή εμφάνιση για τον ΠΑΟΚ στην Κροατία και... τώρα τρέχει στην Τούμπα

Ελλάδα

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Έχουμε παίκτες πολεμιστές που μπορούν να το ανατρέψουν»

ΑΕΚ

|

Category image

Με ανατροπή από την άμυνα φουλάρει για Europa ο Παναθηναϊκός!

Ελλάδα

|

Category image

Όρθια στις Βρυξέλλες η ΑΕΚ και... περιμένει την Άντερλεχτ στην OPAP Arena

Ελλάδα

|

Category image

Παρουσίασε και την τρίτη εμφάνιση ο ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ομόνοια-ΑΕΚ: Καρμπόν ήττες, καρμπόν ελπίδες!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ανανεώνει με Ντε Γιόνγκ η Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπεργκ: «Νιώθουμε άτυχοι, σίγουρα μπορούμε να το γυρίσουμε»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα του Βόλφσμπεργκερ - Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα του Μπραν - ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Άδικη ήττα αλλά... τους έχει η Ομόνοια

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Στο φινάλε έχασε η ΑΕΚ, πάει για ανατροπή στην «ΑΕΚ Αρένα»

ΑΕΚ

|

Category image

Ιδού η εκτός έδρας εμφάνιση του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Παίρνει τον Ντιούφ από την Λανς με 25 εκατ. η Ίντερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πλήγμα με Φρίμπονγκ στη Λίβερπουλ - Χάνει Νιουκάστλ και Άρσεναλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη