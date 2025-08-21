Μπεργκ: «Νιώθουμε άτυχοι, σίγουρα μπορούμε να το γυρίσουμε»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Ομόνοιας Χένινγκ Μπεργκ μετά την ήττα της ομάδας του με ανατροπή από τη Βόλφσμπεργκερ στην Αυστρία, στον πρώτο αγώνα για τα πλέι οφ του Conference League.

Αναλυτικά...

«Είμαστε απογοητευμένοι που χάσαμε αυτό το ματς γιατί μπορούσαμε να σκοράρουμε περισσότερα γκολ. Ο αντίπαλος έκανε πολλές μπαλιές στην περιοχή μας αλλά εμείς είχαμε περισσότερες μεγάλες ευκαιρίες. Στο πρώτο τους τέρμα είχαν και τύχη, το δεύτερο ήταν γκολ ποιότητας αλλά πριν από αυτό εμείς είχαμε πολλές φάσεις. Ελπίζουμε να πάρουμε τα γκολ στον επαναληπτικό».

Για το κατά πόσο το ότι είχε πολλές ευκαιρίες για περισσότερα γκολ δείχνει ότι μπορεί να ανατρέψει το σκορ: «Σίγουρα μπορούμε να το γυρίσουμε. Είμαστε στα μισά του δρόμου. Νιώθουμε άτυχοι σε αυτό παιχνίδι γιατί είχαμε φάσεις. Είμαι ικανοποιημένος που φτιάχνουμε ευκαιρίες και ελπίζω στην έδρα μας να πάρουμε τα γκολ».

Για το ότι ήταν η πρώτη ήττα της Ομόνοιας: «Πιστεύω ότι κάναμε πολλά καλά σε αυτό το ματς, αμυνθήκαμε καλά στην περιοχή μας, σίγουρα είχε κάποια σουτ ο αντίπαλος αλλά δεν είχαν πολλές μεγάλες ευκαιρίες. Φυσιολογικά με βάση την εικόνα του αγώνα θα κερδίζαμε και θα ήμασταν πολύ χαρούμενοι. Είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να το γυρίσουμε στο σπίτι μας».

Το μήνυμά του στον κόσμο; «Ελπίζω να έρθουν όσοι πιο πολλοί γίνεται και να μας στηρίζουν. Ο κόσμος μας δίνει αδρεναλίνη και αυτοπεποίθηση. Ελπίζω να γεμίσουμε το γήπεδο, να κάνουμε δυνατή ατμόσφαιρα και να βοηθήσουμε τους παίκτες για να κερδίσουμε».