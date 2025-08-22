Πυροδοτεί μεταγραφική «βόμβα» o Παναθηναϊκός!

Πυροδοτεί μια ακόμη μεταγραφική «βόμβα» o Παναθηναϊκός!

Ο Παναθηναϊκός, καλύπτει με τον καλύτερο τρόπο και πολύ άμεσα το κενό που άφησε ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς με την αποχώρησή του για την Σαμπάμπ Αλ Αχλί, ντύνοντας στα πράσινα έναν ποιοτικότατο ποδοσφαιριστή με παραστάσεις, ο οποίος αναδείχθηκε το 2015 από τον Ρουί Βιτόρια στην Μπενφίκα!

Οι «πράσινοι», παρά τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για «ναυάγιο», κινήθηκαν άμεσα και έξυπνα και σύμφωνα με όσα μετέφερε ο Διονύσης Δεσύλλας στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 τα βρήκαν σε όλα με την Παρί, αλλά και με τον Ρενάτο Σάντσες και τον φέρνουν άμεσα στην Αθήνα για ιατρικά και υπογραφές!

Πηγή: sport-fm.gr