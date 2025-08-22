Η σέντρα στη Cyprus League by Stoiximan και όχι μόνο (το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Όλα όσα θα δείτε κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας.
Cytavision 1
20:00 ΑΕΛ - Ολυμπιακός
Cytavision 3
22:00 Γουέστ Χαμ - Τσέλσι
Cytavision Sports 5
23:00 Τένις: ΑΤP 250 - Winston Salem
Cytavision 7
22:30 Λεγκανές - Κάντιθ
Cytavision 8
22:30 Ρεάλ Μπέτις – Αλαβές
Cablenet Sports 2
21:45 Παρί - Άνγκερς
Νοvasports 3
21:30 Μπάγερν Μονάχου - Λειψία
Νοvasports Prime
19:30 Έλβερσμπεργκ – Καϊζερσλάουτερν