Φεύγουν από σήμερα τα εισιτήρια για τη «μάχη» στη Λάρνακα

Ανακοίνωση από την ΑΕΚ σε σχέση με τα εισιτήρια του επαναληπτικού την επόμενη Τετάρτη με την Μπραν στην «Αρένα»:

«Η ΑΕΚ LARNACA FC LTD ενημερώνει για τις λεπτομέρειες της προπώλησης των εισιτηρίων για τον επαναληπτικό αγώνα των Play-off του UEFA Europa League με αντίπαλο την SK Brann στο ΑΕΚ ARENA, που θα διεξαχθεί την Tετάρτη (27/08, 19:30).

Η προπώληση εισιτηρίων θα ξεκινήσει στις 09:00 σήμερα Παρασκευή (22/08) ηλεκτρονικά και από το AEK Store και θα ολοκληρωθεί στις 17:30 το απόγευμα της Πέμπτης (27/08). Για ηλεκτρονικές αγορές εισιτηρίων πατήστε ΕΔΩ.

Μετά τις 17:30 και μέχρι την ώρα έναρξης του αγώνα εισιτήρια θα πωλούνται στα ταμεία του γηπέδου.

Για την κερκίδα Γεώργιος Καραπατάκης (Δυτική) η τιμή του κανονικού εισιτηρίου ορίστηκε στα 20 ευρώ, του μαθητικού εισιτηρίου στα 10 ευρώ και του παιδικού στα 5 ευρώ.

Για τις κερκίδες κερκίδα AJK Group (Ανατολική) και Πετρολίνα (Νότια) η γενική είσοδος ορίστηκε στα 10 ευρώ και το παιδικό εισιτήριο στα 5 ευρώ.

Τονίζεται ότι τα εισιτήρια διαρκείας ΙΣΧΥΟΥΝ κανονικά.

Yπενθυμίζεται σε όσους έχουν προκρατήσει τα εισιτήρια διαρκείας τους ότι θα πρέπει να κάνουν την νέα Κάρτα Φιλάθλου και ακολούθως να προμηθευτούν τα εισιτήρια διαρκείας από το AEK Store, έτσι ώστε να τους επιτραπεί η είσοδος στο γήπεδο.

Το ωράριο λειτουργίας του AEK Store για την προπώληση εισιτηρίων:

Παρασκευή: 09:00-13:00, 15:00-18:00

Σάββατο: 09:00-13:00

Δευτέρα: 09:00-13:00, 15:00-19:00

Τρίτη: 09:00-13:00, 15:00-19:00

Τετάρτη: 09:00-17:30

AEK CLUB CARD

Υπενθυμιζουμε οτι έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογη η AEK CLUB CARD και με την αγορά εισιτηρίου αγώνα γίνονται οι πιο κατω χρεώσεις:

-Μεμονωμένο εισιτήριο: 20 ευρω ετησίως για άτομα άνω των 14 ετων και 10 ευρω ετησίως κάτω των 14 ετών.

-Η χρέωση για τα μεμονωμένα εισιτήρια θα γίνεται αυτόματα με την πρώτη αγορά εισιτηρίου και το κόστος των 20 ευρώ θα ειναι για 1 φορα μόνο.

-Για τα μεμονωμένα παιδικα εισιτήρια ΔΕΝ είναι υποχρεωτική η AEK CLUB CARD αλλά σε περίπτωση που ο γονιός θέλει να εγγραφεί το παιδί του στο πρόγραμμα και πληρώσει τα 10 ευρώ τότε αυτόματα τα παιδικά μεμονωμένα εισιτήρια απο 5 ευρώ θα τα αγοράζει 1 ευρω. Για τα παιδικά εισιτήρια αυτο θα ισχύει μονο για την περίοδο προπώλησης στο ΑΕΚ Stοre και ΟΧΙ κατά την διάρκεια προπώλησης στα εκδοτήρια την ημερα του αγώνα.

Τονίζεται στο φίλαθλο κοινό ότι τα εισιτήρια εκδίδονται μόνο με την νέα Κάρτα Φιλάθλου, μέσω της εφαρμογής "Ψηφιακός Πολίτης"».