ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Φεύγουν από σήμερα τα εισιτήρια για τη «μάχη» στη Λάρνακα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Φεύγουν από σήμερα τα εισιτήρια για τη «μάχη» στη Λάρνακα

Ανακοίνωση από την ΑΕΚ.

Ανακοίνωση από την ΑΕΚ σε σχέση με τα εισιτήρια του επαναληπτικού την επόμενη Τετάρτη με την Μπραν στην «Αρένα»:

«Η ΑΕΚ LARNACA FC LTD ενημερώνει για τις λεπτομέρειες της προπώλησης των εισιτηρίων για τον επαναληπτικό αγώνα των Play-off του UEFA Europa League με αντίπαλο την SK Brann στο ΑΕΚ ARENA, που θα διεξαχθεί την Tετάρτη (27/08, 19:30).

Η προπώληση εισιτηρίων θα ξεκινήσει στις 09:00 σήμερα Παρασκευή (22/08) ηλεκτρονικά και από το AEK Store και θα ολοκληρωθεί στις 17:30 το απόγευμα της Πέμπτης (27/08). Για ηλεκτρονικές αγορές εισιτηρίων πατήστε ΕΔΩ

Μετά τις 17:30 και μέχρι την ώρα έναρξης του αγώνα εισιτήρια θα πωλούνται στα ταμεία του γηπέδου. 

Για την κερκίδα Γεώργιος Καραπατάκης (Δυτική) η τιμή του κανονικού εισιτηρίου ορίστηκε στα 20 ευρώ, του μαθητικού εισιτηρίου στα 10 ευρώ και του παιδικού στα 5 ευρώ.

Για τις κερκίδες κερκίδα AJK Group (Ανατολική) και Πετρολίνα (Νότια) η γενική είσοδος ορίστηκε στα 10 ευρώ και το παιδικό εισιτήριο στα 5 ευρώ. 

Τονίζεται ότι τα εισιτήρια διαρκείας ΙΣΧΥΟΥΝ κανονικά. 

Yπενθυμίζεται σε όσους έχουν προκρατήσει τα εισιτήρια διαρκείας τους ότι θα πρέπει να κάνουν την νέα Κάρτα Φιλάθλου και ακολούθως να προμηθευτούν τα εισιτήρια διαρκείας από το AEK Store, έτσι ώστε να τους επιτραπεί η είσοδος στο γήπεδο.

Το ωράριο λειτουργίας του AEK Store για την προπώληση εισιτηρίων:

Παρασκευή: 09:00-13:00, 15:00-18:00

Σάββατο: 09:00-13:00

Δευτέρα: 09:00-13:00, 15:00-19:00

Τρίτη: 09:00-13:00, 15:00-19:00

Τετάρτη: 09:00-17:30

AEK CLUB CARD

Υπενθυμιζουμε οτι έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογη η AEK CLUB CARD και με την αγορά εισιτηρίου αγώνα γίνονται οι πιο κατω χρεώσεις: 

-Μεμονωμένο εισιτήριο: 20 ευρω ετησίως για άτομα άνω των 14 ετων και 10 ευρω ετησίως κάτω των 14 ετών.

-Η χρέωση για τα μεμονωμένα εισιτήρια θα γίνεται αυτόματα με την πρώτη αγορά εισιτηρίου και το κόστος των 20 ευρώ θα ειναι για 1 φορα μόνο.

-Για τα μεμονωμένα παιδικα εισιτήρια ΔΕΝ είναι υποχρεωτική η AEK CLUB CARD αλλά σε περίπτωση που ο γονιός θέλει να εγγραφεί το παιδί του στο πρόγραμμα και πληρώσει τα 10 ευρώ τότε αυτόματα τα παιδικά μεμονωμένα εισιτήρια απο 5 ευρώ θα τα αγοράζει 1 ευρω. Για τα παιδικά εισιτήρια αυτο θα ισχύει μονο για την περίοδο προπώλησης στο ΑΕΚ Stοre και ΟΧΙ κατά την διάρκεια προπώλησης στα εκδοτήρια την ημερα του αγώνα.

Τονίζεται στο φίλαθλο κοινό ότι τα εισιτήρια εκδίδονται μόνο με την νέα Κάρτα Φιλάθλου, μέσω της εφαρμογής "Ψηφιακός Πολίτης"». 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έχουν προϊστορία Τραμετσάνι και Κωστή

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

LIVE: ΑΕΛ - Ολυμπιακός 1 - 0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με στιλάτη ενδυμασία στη νέα εποχή!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Έτσι θα ξεκινήσει ο Ολυμπιακός κόντρα στην ΑΕΛ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Αυτή είναι η πρώτη ενδεκάδα της χρονιάς στην ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Θέλει να μπει για πέμπτη σερί χρονιά με το δεξί!

ΑΡΗΣ

|

Category image

Eτοιμάζει ενταντικά τον Εθνικό για το ντεμπούτο

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

«Aς φτιάξουμε μαζί ιστορία...»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Eίχε θετικά αλλά είχε και αρνητικά

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης παρουσιάζει στην Κύπρο την αυτοβιογραφία του «Τρωτός Άτρωτος»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Να… ξορκίσει την κακή παράδοση

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ο Τόνι Πάρκερ αποκάλυψε πως θέλει να γίνει προπονητής στο ΝΒΑ!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Με Ζέλσον και χωρίς Γιάρεμτσουκ κόντρα στον Αστέρα - Μέσα ο Αγγελάκης

Ελλάδα

|

Category image

Κλήση για προπονήσεις της Εθνικής Παίδων Κ-15

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ιταλοί στον κρίσιμο επαναληπτικό της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη