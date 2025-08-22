Τουλάχιστον… ισοφαρίζει το 2-1 και, αν πάρουν μπρος οι «μηχανές» της, το καθαρίζει

Όταν χάνεις (2-1) δεν είναι καλό αποτέλεσμα. Κι αυτό ισχύει και στην περίπτωση της ΑΕΚ που δεν κατάφερε να κρατήσει το 1 -1 στη Νορβηγία και να αποκτήσει το πάνω χέρι για πρόκριση στη League Phase του Europa League, στον επαναληπτικό στη Λάρνακα την επόμενη Τετάρτη (19:30).

Η εκτός έδρας παρουσία της ΑΕΚ δεν ήταν κακή, ωστόσο θα μπορούσε να ήταν καλύτερη. Ειδικά στο πρώτο μέρος, οι κιτρινοπράσινοι είχαν τη δυνατότητα να πετύχουν και δεύτερο γκολ και να πάνε με την αυτοπεποίθηση στα ύψη στα αποδυτήρια.

Μία αδράνεια στα τελευταία λεπτά κόστισε στην ομάδα του Ιδιάκεθ, που έχει όμως την ευκαιρία να διορθώσει το «λάθος» της την επόμενη εβδομάδα και να σφραγίσει την πολυπόθητη πρόκριση.

Με βάση το τι μας έδειξε στα προηγούμενα παιχνίδια στο «ΑΕΚ Αρένα», μπορεί να το πράξει κάλλιστα.

Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ στους προκριματικούς γύρους επικράτησε με 1-0 της Παρτιζάν, 2-1 της Τσέλιε και 4-1 της Λέγκια.

Με λίγα λόγια, αν επαναλάβουν τον εαυτό τους οι κιτρινοπράσινοι, το λιγότερο θα στείλουν το παιχνίδι στην παράταση, ενώ αν πάρουν μπρος οι «μηχανές» τους είναι σε θέση να «καθαρίσουν» την πρόκριση από το ενενηντάλεπτο, όπως έπραξαν κόντρα στους Πολωνούς.

Η ΑΕΚ στην έδρα της είναι άλλη ομάδα. Παίρνει αυτοπεποίθηση από τον κόσμο της και κάνει τα δύσκολα να φαίνονται εύκολα! Αυτό καλείται να πράξει και την επόμενη Τετάρτη!