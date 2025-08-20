ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με Αλαφούζο παρόντα η προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν την Σάμσουνσπορ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Με Αλαφούζο παρόντα η προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν την Σάμσουνσπορ!

Ο Γιάννης Αλαφούζος επέλεξε να δώσει το «παρών» στην τελευταία προπόνηση της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού ενόψει της πρώτης κόντρα με την Σάμσουνσπορ!

Το έκανε και πριν την κόντρα με τη Σαχτάρ, το κάνει και τώρα ενόψει των κρίσιμων αναμετρήσεων με την Σάμσουνπορ για τα playoffs των προκριματικών του Europa League.

Ο Γιάννης Αλαφούζος επέλεξε να είναι παρών στην τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού στο Κορωπί ενόψει της πρώτης αναμέτρησης με την τουρκική ομάδα, το βράδυ της Πέμπτης στο ΟΑΚΑ.

Ο ισχυρός άνδρας των «πράσινων» θέλησε να εμψυχώσει τον Ρουί Βιτόρια και τους παίκτες και να τους δείξει πως είναι στο πλευρό τους.

 

sportfm.gr

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ιδιάκεθ: «Ανυπομονούμε να δώσουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων μας»

ΑΕΚ

|

Category image

Μπεργκ: «Το πιο δύσκολο από όσα έχουμε δώσει μέχρι τώρα...»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο Φλέτσερ κάνει λόγο για επαφές της Ομόνοιας με τον Μαέ μετά το «διαζύγιο» με Στόουκ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με Αλαφούζο παρόντα η προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν την Σάμσουνσπορ!

Ελλάδα

|

Category image

«Σκανάρει» Τόμας ο ΑΠΟΕΛ – Γνωστή συνταγή για Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Τρέλα στην Πάφο: Έφυγαν 2.000 εισιτήρια στο... άψε-σβήσε!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Έλαβαν την ευχή για τη νέα σεζόν στον Αρχάγγελο – Τελέστηκε ο καθιερωμένος αγιασμός

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πολυκάρπου: «Ήταν τιμή μου... κάτι ανεκτίμητο που λίγοι ζουν»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ανησυχία στην Άρσεναλ για Χάβερτς, ψάχνει επιθετικό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

68 νίκες στην Ευρώπη το «τριφύλλι»... και συνεχίζει!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ευρωμπάσκετ: Οριστικά χωρίς τον Τζάναν Μούσα στη Λεμεσό η Βοσνία/Ερζεγοβίνη

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Κάνει το «μπαμ» ο ΠΑΟΚ και κλείνει τον Ζαφείρη για τον χειμώνα!

Ελλάδα

|

Category image

Στον Ολυμπιακό Λευκωσίας ο Τίτος Προκοπίου

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Equipe: «Ο Ρενάτο Σάντσες πλησιάζει στη Τράμπζονσπορ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Καρφώθηκε» ο Σαλάχ με την αντίδρασή του όταν άκουσε τον Ράις να... χαίρεται για τη 2η θέση

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη