Με Αλαφούζο παρόντα η προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν την Σάμσουνσπορ!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ο Γιάννης Αλαφούζος επέλεξε να δώσει το «παρών» στην τελευταία προπόνηση της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού ενόψει της πρώτης κόντρα με την Σάμσουνσπορ!
Το έκανε και πριν την κόντρα με τη Σαχτάρ, το κάνει και τώρα ενόψει των κρίσιμων αναμετρήσεων με την Σάμσουνπορ για τα playoffs των προκριματικών του Europa League.
Ο Γιάννης Αλαφούζος επέλεξε να είναι παρών στην τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού στο Κορωπί ενόψει της πρώτης αναμέτρησης με την τουρκική ομάδα, το βράδυ της Πέμπτης στο ΟΑΚΑ.
Ο ισχυρός άνδρας των «πράσινων» θέλησε να εμψυχώσει τον Ρουί Βιτόρια και τους παίκτες και να τους δείξει πως είναι στο πλευρό τους.
