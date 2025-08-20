Πολυκάρπου: «Ήταν τιμή μου... κάτι ανεκτίμητο που λίγοι ζουν»

Με συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Πάρης Πολυκάρπου αποχαιρέτησε το ΑΠΟΕΛ, τον σύλλογο στον οποίο ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά από την ηλικία των 9 ετών.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής έκανε λόγο για «ανεκτίμητη εμπειρία» το να μεγαλώνεις μέσα στον οργανισμό του ΑΠΟΕΛ, υιοθετώντας τη νοοτροπία του νικητή και του πρωταθλητή. Όπως σημείωσε, έζησε μεγάλες στιγμές, κατακτήσεις και νίκες που τον γεμίζουν περηφάνια, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις δύσκολες στιγμές που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο.

Αναλυτικά:

«Το να μεγαλώσεις μέσα στον κόσμο και τον οργανισμό του ΑΠΟΕΛ, να γαλουχηθείς με την νοοτροπία του νικητή και του πρωταθλητή, είναι κάτι ανεκτίμητο που λίγοι έχουν την τύχη να το πετύχουν. Έχω βιώσει νίκες, πρωταθλήματα, επιτυχίες για τις οποίες είμαι περήφανος όπως και παράλληλα κάποιες λιγότερο ευχάριστες στιγμές που έχουν διαμορφώσει εποικοδομητικά τον χαρακτήρα μου.

Ήταν μεγάλη μου τιμή που φόρεσα την γαλαζοκίτρινη φανέλα και πάντα προσπαθούσα να δώσω το μέγιστο κάθε φορά που αγωνιζόμουν μπροστά στον κόσμο του ΑΠΟΕΛ.

Θέλω να ευχαριστήσω την διοίκηση, τους προπονητές και τους συμπαίκτες μου για την στήριξη και τις αναμνήσεις, όπως και όλους που από την ηλικία των 9 χρονών μέσα από τις ακαδημίες με δεχτήκατε και με βοηθήσατε να αναπτυχθώ σαν ποδοσφαιριστής και σαν άνθρωπος. Το μεγαλύτερο ευχαριστώ όμως είναι προς όλη την οικογένεια μου για την συνεχής στήριξη και τον τεράστιο κόσμο της ομάδας για την αγάπη που μου έδειξαν.

Επαγγελματισμός τώρα σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιήσω τις εμπειρίες και τα μαθήματα που έχω κερδίσει και να αφοσιωθώ πλήρως στο να επιστρέψω την εμπιστοσύνη σε αυτούς που με εμπιστεύονται για τα επόμενα μου βήματα.»

Ένα κεφάλαιο ζωής κλείνει, και ένα καινούργιο ξεκινά!»