Ο Φλέτσερ κάνει λόγο για επαφές της Ομόνοιας με τον Μαέ μετά το «διαζύγιο» με Στόουκ

Σε σενάρια που τον συνδέουν άμεσα με την Ομόνοια «μπλέκεται» ο Ράιαν Μαέ, ο οποίος έμεινε και επίσημα ελεύθερος από τη Στόουκ.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Άγγλου ρεπόρτερ Fraser Fletcher, που αριθμεί πάνω από 40.000 ακολούθους στο Χ (πρώην Twitter), οι «πράσινοι» έχουν εκδηλώσει σοβαρό ενδιαφέρον για τον Μαροκινό επιθετικό και βρίσκονται σε επαφές μαζί του.

«Καταλαβαίνω ότι η Ομόνοια στην Κύπρο ενδιαφέρεται πολύ για τον Ράιαν Μαέ και βρίσκεται σε συζητήσεις για μια πιθανή συμφωνία με τον πλέον ελεύθερο παίκτη», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Fletcher στην ανάρτησή του.

Ο 27χρονος φορ μετά το πέρασμα του από την ΑΕΛ (με την οποία σκόραρε 25 γκολ) έχει παίξει για τη Φερεντσβάρος και την Στόουκ και μάλιστα έχει 11 συμμετοχές με την Εθνική ομάδα του Μαρόκου.