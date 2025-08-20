Ευρωμπάσκετ: Οριστικά χωρίς τον Τζάναν Μούσα στη Λεμεσό η Βοσνία/Ερζεγοβίνη

Είναι οριστικό... ο Τζάναν Μούσα χάνει το Ευρωμπάσκετ. Τεράστιο είναι το πλήγμα για την εθνική Βοσνίας/Ερζεγοβίνης, λίγες ημέρες πριν πάρει θέση στο εναρκτήριο τζάμπολ του 3ου ομίλου, αυτού της εθνικής Ελλάδας, στα παρκέ της Κύπρου και συγκεκριμένα στη Λεμεσό.

Ο τζάναν Μούσα, ο οποίος υπέγραψε στην Ντουμπάι αυτό το καλοκαίρι, υποβλήθηκε σε εγχείρηση στους κοιλιακούς μύες, στο Μόναχο στις 14 Αυγούστου και ήδη είχε διαφανεί πως η συμμετοχή του στο Ευρωμπάσκετ θα ήταν εξαιρετικά αμφίβολη.

Σήμερα (20/8), ο ίδιος, προέβη σε δήλωση μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο Instagram εξηγώντας πως δεν θα είναι σε θέση να ενισχύσει τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη στο επικείμενο Ευρωμπάσκετ.

Ο Τζάναν Μούσα ανέφερε:

«Με αυτόν τον τρόπο θέλω να σας ενημερώσω εσάς και τους φιλάθλους ότι, για λόγους υγείας, δυστυχώς δεν θα μπορέσω να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου στο προσεχές Ευρωμπάσκετ. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι αντιμέτωπος με κάτι τέτοιο και σίγουρα δεν είναι καθόλου εύκολο να το περνάω. Η ιατρική ομάδα είναι φυσικά ενήμερη με όλες τις λεπτομέρειες. Πριν από λίγες ημέρες υποβλήθηκα σε χειρουργική επέμβαση στο Μόναχο και η ανάρρωση θα διαρκέσει μερικές εβδομάδες περισσότερο από ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Δεν χρειάζεται να σας πω πόσο μου ραγίζει η καρδιά που δεν θα είμαι εκεί δίπλα στα παιδιά για να παλέψουμε για τη Βοσνία μας. Οι προσδοκίες ήταν και παραμένουν τεράστιες. Είμαι σίγουρος ότι τα παιδιά θα σηκώσουν το βάρος όπως αρμόζει. Με όλη μου την καρδιά είμαι δίπλα τους και είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξουν πολλά ακόμη πρωταθλήματα στα οποία θα πάμε σαν μια ενωμένη ομάδα. Μια ομάδα που δίνει τα πάντα για την πατρίδα μας».

Ο πρώην παίκτης του Λαυρίου και νυν της Μάλαγα, ο 25χρονος Ξαβιέρ Καστανιέδα συμμετείχε ων τραυματίας στην προετοιμασία της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης, τον οποίο όμως δεν κατάφερε να ξεπεράσει.

Έτσι, ο Μπετσίραγκιτς δεν έχει άλλη επιλογή πλέον, καθώς το εναρκτήριο τζάμπολ του Ευρωμπάσκετ είναι προγραμματισμένο για τις 27 Αυγούστου, παρά να δηλώσει ως «νατουραλιζέ» τον Τζον Ρόμπερσον, ο οποίος έχει εμπειρία ως «νατουραλιζέ» στην εθνική Βοσνίας.

Η Βοσνία/Ερζεγοβίνη μετέχει στον όμιλο της Ελλάδας (3o), οι αγώνες του οποίου θα πραγματοποιηθούν στη Λεμεσό, μαζί με την οικοδέσποινα Κύπρο και τις Ισπανία, Ιταλία και Γεωργία.

ΑΠΕ-ΜΠΕ