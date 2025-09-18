Ντε Μπρόινε, ΜακΤόμινεϊ, Χόιλουντ: Τρεις διαφορετικές ιστορίες στο Μάντσεστερ

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε έλαμψε με τη φανέλα της Σίτι, ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ απέδειξε τι μπορούσε να καταφέρει στη Γιουνάιτεντ, ενώ ο Ράσμους Χόιλουντ έζησε εμπειρίες που θέλει να αφήσει πίσω. Σήμερα, όλοι μαζί επιστρέφουν στην πόλη που έγινε καθοριστικό κεφάλαιο στη διαδρομή τους, για να παίξουν ως μέλη της Νάπολι, κόντρα στη Σίτι...

Η παραμονή τους στην πόλη άφησε ανεξίτηλα σημάδια στην πορεία τους. Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε φόρεσε τη φανέλα των «πολιτών» από το 2015, μεταγραφή που τότε θεωρήθηκε ρίσκο, και εξελίχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους μέσους της εποχής του. Κατέκτησε πολλαπλά πρωταθλήματα Premier League, Κύπελλα, League Cup, και το πολυπόθητο Champions League. Με την ακρίβεια των πασών του και τη δημιουργία φάσεων, έγινε το μυαλό της ομάδας. Τον Απρίλιο του 2025 ανακοίνωσε το «αντίο» του στη Σίτι, πριν μετακομίσει στη Νάπολι, όπου ήδη εντυπωσιάζει με τα πρώτα του γκολ.

Ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ πέρασε περισσότερα από 20 χρόνια στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, από τις ακαδημίες μέχρι την πρώτη ομάδα. Υπήρξε παίκτης - παράδειγμα σε εργατικότητα και συνέπεια, κατακτώντας Κύπελλο Αγγλίας και League Cup. Το καλοκαίρι του 2024 άφησε το «Ολντ Τράφορντ» για τη Νάπολι, σε μεταγραφή περίπου 30 εκατομυρίων λιρών. Στην Ιταλία βρήκε νέα πνοή, βοήθησε καταλυτικά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και κέρδισε γρήγορα τη θέση του στη μεσαία γραμμή.

Ο Ράσμους Χόιλουντ έφτασε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το 2023 ως μεγάλη επένδυση για το μέλλον, αλλά δυσκολεύτηκε να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις. Η σεζόν του χαρακτηρίστηκε από πίεση και περιόδους χωρίς γκολ, με τον νεαρό φορ να μην βρίσκει ποτέ τη σταθερότητα που ήθελε. Το καλοκαίρι του 2025 παραχωρήθηκε δανεικός στη Νάπολι, με οψιόν αγοράς. Και φρόντισε να δείξει από την πρώτη στιγμή ότι θέλει να ξαναγεννηθεί. Σκόραρε στο ντεμπούτο του, μόλις στο 14ο λεπτό, στη νίκη με 3-1 επί της Φιορεντίνα.

Η επιστροφή τους στο Μάντσεστερ δεν είναι απλώς ένα ακόμα εκτός έδρας παιχνίδι. Είναι ένα ταξίδι μνήμης, γεμάτο συναισθήματα: για τον Ντε Μπρόινε, η πόλη της δόξας - για τον ΜακΤόμινεϊ, το σπίτι που τον ανέδειξε - και για τον Χόιλουντ, μια ανάμνηση που θέλει να ξεχάσει.

