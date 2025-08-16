Η αγάπη της κερκίδας για τον Μπεργκ δεν κρύβεται!

Δεν είναι λίγες οι φορές που βλέπουμε φιλάθλους να δείχνουν την εκτίμησή τους σε ποδοσφαιριστές ή προπονητές μέσα από σημαίες της πατρίδας τους. Είναι μια όμορφη, άτυπη παράδοση που συχνά εκδηλώνεται στην κερκίδα κάθε ομάδας.

Κάτι αντίστοιχο συνέβη φέτος στην περίπτωση της Ομόνοιας, με τους φίλους της ομάδας να εκφράζουν την αγάπη και τη στήριξή τους στον προπονητή Χένινγκ Μπεργκ, υψώνοντας σημαία της Νορβηγίας μέχρι τώρα σε κάθε αγώνα αυτό το καλοκαίρι.