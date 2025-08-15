Ντεμπουτάρει στο ντέρμπι με την Άρσεναλ ο Σέσκο!

Ο Σέσκο προπονήθηκε όλη την εβδομάδα με τη νέα του ομάδα και περιμένει πώς και πώς να μπει στο γήπεδο για το ντεμπούτο του με τη φανέλα των «κόκκινων διαβόλων».

Αυτό, ίσως γίνει ακόμα πιο ιδιαίτερο, από τη στιγμή που πιθανότατα θα καταγραφεί στο μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής απέναντι στην Άρσεναλ στο «Ολντ Τράφορντ»!

Ο Αμορίν ξεκαθάρισε στη συνέντευξη Τύπου πως ο Σλοβένος φορ είναι διαθέσιμος και σε ιδανική κατάσταση για ν' αγωνιστεί κι έτσι ο υψηλόσωμος επιθετικός θέτει υποψηφιότητα στα πλάνα του Πορτογάλου κόουτς.

