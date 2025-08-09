Οι «σειρήνες» που δεν σταματούν για Λοΐζου και η θέση της Ομόνοιας

Ήταν και πάλι πολύ ορεξάτος ο Λοΐζος Λοΐζου και με δύο γκολ ουσιαστικά άνοιξε τον δρόμο για τον θρίαμβο επί της Αράζ. Ο 22χρονος ακραίος επιθετικός μέτρησε και δύο ασίστ με την Τορπέντο και δείχνει μία ωριμότητα στο παιχνίδι του.

Οι «σειρήνες» ηχούν για το εξωτερικό και τα δημοσιεύματα εμφανίζονται το ένα μετά το άλλο. Λίγο μετά το τέλος του αγώνα με την Αράζ, υπήρξε ανάρτηση στο twitter από Τούρκο δημοσιογράφο για ενδιαφέρον της Λεχ Πόζναν ενώ την Παρασκευή τα δημοσιεύματα φούντωσαν για ενδιαφέρον σουηδικών ομάδων. Το πρωϊνό του Σαββάτου μάλιστα, κάποια δημοσιεύματα από την Πολωνία, το... προχώρησαν και πως η Ομόνοια ζητά 1.000.000 αλλά μπορεί να πέσει και στις 800.000.

Αυτό που λένε στην Ομόνοια είναι πως είναι λογικό να υπάρχει ενδιαφέρον για τον ποδοσφαιριστή μετά τις μέχρι τώρα εμφανίσεις του, όμως πολλά από τα δημοσιεύματα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Κατά μεγάλο ποσοστό είναι στη σφαίρα της φαντασίας. Στην Ομόνοια δεν έχουν κάτι στα χέρια τους, ούτε κάποια επικοινωνία έγινε με ενδιαφερόμενο για τον Λοΐζου.

Όταν και εφόσον προκύψει επίσημο ενδιαφέρον, τότε, θα το εξετάσουν. Για την ώρα, όλων το μυαλό είναι στις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Το σίγουρο είναι πως θα έιναι ένας Αύγουστος με μπόλικη κουβέντα για Λοΐζου, το συμβόλαιο του οποίου ολοκληρώνεται τον Μάιο του 2026..