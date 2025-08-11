ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κίνδυνος για την υγεία των ποδοσφαιριστών λόγω ακραίας ζέστης

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Κίνδυνος για την υγεία των ποδοσφαιριστών λόγω ακραίας ζέστης

Ο υδράργυρος βρίσκεται στα ύψη και οι ακραίες υψηλές θερμοκρασίες συνεχίζονται, ενώ η Μετεωρολογική Υπηρεσία εκδίδει προειδοποιήσεις, με κίτρινο επίπεδο επικινδυνότητας. Ωστόσο, μερικές ομάδες εξακολουθούν να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των ποδοσφαιριστών.

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών έχει γίνει δέκτης καταγγελιών από ποδοσφαιριστές ότι αρκετές ομάδες διαφόρων ηλικιακών κατηγοριών προγραμματίζουν προπονήσεις σε ακατάλληλες ώρες, όπως στις 15:30 και 16:00, αναγκάζοντας τους ποδοσφαιριστές να γυμνάζονται εν μέσω καύσωνα.

Πρόκειται για απαράδεκτη τακτική, αφού οι υπεύθυνοι των ομάδων αγνοούν τις σοβαρές συνέπειες για την υγεία των ποδοσφαιριστών. Στο παρελθόν, ο ΠΑ.Σ.Π. είχε καταγράψει περιστατικά λιποθυμίας, ζάλης και άλλων συμπτωμάτων λόγω της θερμικής εξάντλησης.

Ο ΠΑ.Σ.Π. θα ήθελε να καλέσει όλους τους υπεύθυνους των ομάδων να λαμβάνουν υπόψη τις μετρήσεις και τις υποδείξεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και να παίρνουν τα ανάλογα μέτρα κατά τις ημέρες που παρατηρούνται υψηλές και επικίνδυνες θερμοκρασίες, τόσο στις προπονήσεις όσο και στα φιλικά προετοιμασίας.

Στα επαγγελματικά πρωταθλήματα πρέπει να τηρούνται τα διατάγματα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και ο Κώδικας Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων (περί Ασφαλείας και Υγείας στην Εργασία Νόμος). Δυστυχώς, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού δεν έχει υιοθετήσει ή θεσπίσει κάποιο πρωτόκολλο για τη θερμική καταπόνηση και αυτό αφήνει απροστάτευτο τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και ιδιαίτερα τις ακαδημίες, όπου οι γονείς των ανήλικων ποδοσφαιριστών θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Υπενθυμίζουμε ότι μπορούν όλοι να συμβουλεύονται το «Πρωτόκολλο Πρόληψης Θερμικής Καταπόνησης Αθλητών (Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών)» το οποίο έχει εκπονηθεί από τον ΠΑ.Σ.Π. με βάση διεθνή ιατρικά εγχειρίδια (FIFA, Sports Medicine Australia) και το διάταγμα θερμικής καταπόνησης του Υπουργείου Εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο πρωτόκολλο κάνει συστάσεις και δίνει κατευθύνσεις στους επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές και αθλήτριες όλων των αθλημάτων.

Καλούμε τα σωματεία να αντιληφθούν τον σοβαρό κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι ποδοσφαιριστές και να προσαρμόσουν τις προπονήσεις σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα. Απευθύνουμε επίσης έκκληση προς τους κρατικούς και αθλητικούς φορείς να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να τερματιστεί αμέσως αυτή η πρακτική. Η ζωή και η υγεία των ποδοσφαιριστών δεν πρέπει να αφήνονται στην τύχη ή σε ανεπαρκείς προφυλάξεις. Απαιτείται άμεση δράση και υπευθυνότητα από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Φάνηκε πολύ το... κενό

ΑΕΛ

|

Category image

Mε Αλιασίμ ο Τσιτσιπάς εάν περάσει τον Μπονζί

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Με ερωτηματικά ενόψει Ντιναμό Κιέβου... αλλά ο Καρσέδο ξέρει καλύτερα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Eνδιαφέρει ΑΕΛίστες, έκτακτη αλλαγή

ΑΕΛ

|

Category image

«Είμαι θυμωμένος. Δεν φέραμε σούπερ σταρ, όμως...»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«Όποιος δεν τρέχει δύσκολα θα παίζει» - Τι απάντησε για Ντράζιτς

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ανακοινώθηκε η συμφωνία με τον Πέρεζ

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Έσφιξε τις γροθιές του και ανακοινώθηκε ο Ρινγκ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

BINTEO: Τα τρία τέρματα του ΑΠΟΕΛ κόντρα στην Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Φιλικές δοκιμές με τριάρα του ΑΠΟΕΛ επί της Ανόρθωσης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Όταν η εξειδίκευση των σωμάτων ασφαλείας σώζει ζωές

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Συνεχίζει στη Λάρισα ο Σαγκάλ

Ελλάδα

|

Category image

Σαν... μεταγραφή ο Φώτης Κίτσος

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πάει Σαουδική Αραβία με χρυσό συμβόλαιο ο Μασούρας

Ελλάδα

|

Category image

Παίρνει παίκτη από την ΑΕΚ Αθηνών η Ανόρθωση – Η σύνδεση με Σκόκο και Αραούχο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη