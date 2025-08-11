Κίνδυνος για την υγεία των ποδοσφαιριστών λόγω ακραίας ζέστης

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ποδοσφαιριστών έχει γίνει δέκτης καταγγελιών από ποδοσφαιριστές ότι αρκετές ομάδες διαφόρων ηλικιακών κατηγοριών προγραμματίζουν προπονήσεις σε ακατάλληλες ώρες, όπως στις 15:30 και 16:00, αναγκάζοντας τους ποδοσφαιριστές να γυμνάζονται εν μέσω καύσωνα.

Πρόκειται για απαράδεκτη τακτική, αφού οι υπεύθυνοι των ομάδων αγνοούν τις σοβαρές συνέπειες για την υγεία των ποδοσφαιριστών. Στο παρελθόν, ο ΠΑ.Σ.Π. είχε καταγράψει περιστατικά λιποθυμίας, ζάλης και άλλων συμπτωμάτων λόγω της θερμικής εξάντλησης.

Ο ΠΑ.Σ.Π. θα ήθελε να καλέσει όλους τους υπεύθυνους των ομάδων να λαμβάνουν υπόψη τις μετρήσεις και τις υποδείξεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και να παίρνουν τα ανάλογα μέτρα κατά τις ημέρες που παρατηρούνται υψηλές και επικίνδυνες θερμοκρασίες, τόσο στις προπονήσεις όσο και στα φιλικά προετοιμασίας.

Στα επαγγελματικά πρωταθλήματα πρέπει να τηρούνται τα διατάγματα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και ο Κώδικας Πρακτικής για τη Θερμική Καταπόνηση των Εργαζομένων (περί Ασφαλείας και Υγείας στην Εργασία Νόμος). Δυστυχώς, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού δεν έχει υιοθετήσει ή θεσπίσει κάποιο πρωτόκολλο για τη θερμική καταπόνηση και αυτό αφήνει απροστάτευτο τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και ιδιαίτερα τις ακαδημίες, όπου οι γονείς των ανήλικων ποδοσφαιριστών θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Υπενθυμίζουμε ότι μπορούν όλοι να συμβουλεύονται το «Πρωτόκολλο Πρόληψης Θερμικής Καταπόνησης Αθλητών (Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών)» το οποίο έχει εκπονηθεί από τον ΠΑ.Σ.Π. με βάση διεθνή ιατρικά εγχειρίδια (FIFA, Sports Medicine Australia) και το διάταγμα θερμικής καταπόνησης του Υπουργείου Εργασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο πρωτόκολλο κάνει συστάσεις και δίνει κατευθύνσεις στους επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές και αθλήτριες όλων των αθλημάτων.

Καλούμε τα σωματεία να αντιληφθούν τον σοβαρό κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι ποδοσφαιριστές και να προσαρμόσουν τις προπονήσεις σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα. Απευθύνουμε επίσης έκκληση προς τους κρατικούς και αθλητικούς φορείς να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να τερματιστεί αμέσως αυτή η πρακτική. Η ζωή και η υγεία των ποδοσφαιριστών δεν πρέπει να αφήνονται στην τύχη ή σε ανεπαρκείς προφυλάξεις. Απαιτείται άμεση δράση και υπευθυνότητα από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.