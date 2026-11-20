Οι πράσινοι προσεγγίζουν το ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ με πίστη και αποφασιστικότητα, καθώς η νίκη αποτελεί μονόδρομο. Το «τριφύλλι» δεν θέλει να χάσει επαφή με την κορυφή, ενώ ενδεχόμενο τρίποντο θα δώσει επιπλέον ψυχολογία και αυτοπεποίθηση για το παιχνίδι της Πέμπτης (26/11) με τη Γιουβέντους.

Στην Ομόνοια όμως το πάνε βήμα βήμα. Το αυριανό «αιώνιο» τέθηκε σε πλήρη προτεραιότητα, η προσοχή είναι στραμμένη αποκλειστικά σε αυτό και τίποτα δεν αποσυντονίζει το ποδοσφαιρικό τμήμα. Ο Χένινγκ Μπεργκ θα αξιολογήσει για τελευταία φορά όσους επέστρεψαν από τραυματισμό ώστε να ξεκαθαριστεί ποιοι θα συμπεριληφθούν στην αποστολή.

Το ευτύχημα είναι πως οι Κακουλλής, Μπάλκοβετς και Νεγκό προπονούνται κανονικά, ωστόσο η απουσία τους από κάποιες προπονήσεις, ενδέχεται να επηρέασε τον αγωνιστικό τους ρυθμό. Ίσως λοιπόν να πάρει παράταση η επιστροφή τους καθώς είναι σημαντικοί και για την Ευρώπη, όπου έχουν κανονικά δικαίωμα συμμετοχής.

Εξάλλου, δεν υπάρχει καμία πρόθεση για ρίσκο. Όπως έπραξε με τον Ακιντόλα, ίσως το επαναλάβει ο Μπεργκ. Παρά το γεγονός πως προπονείτο κανονικά, του έδωσε άλλη μια εβδομάδα για να επιστρέψει στην αποστολή, ώστε να είναι στο 100% και να βοηθήσει ουσιαστικά. Δεν λάθεψε. Με την ΑΕΛ δεν αγωνίστηκε όμως ήταν στον πάγκο, ενώ όταν παρατάχθηκε στο επόμενο με την Ανόρθωση έδωσε μια ασίστ και έβαλε το δεύτερο γκολ.