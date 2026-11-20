Πραγματοποιήθηκε στη Νιόν της Ελβετίας η κλήρωση των play-offs του Nations League.

Στην πρώτη της συμμετοχή σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης, η Κύπρος κληρώθηκε να αντιμετωπίσει την Εθνική ομάδα της Βόρειας Μακεδονίας.

Η Κύπρος θα είναι γηπεδούχος στον πρώτο αγώνα και φιλοξενούμε στον επαναληπτικό.

Ο πρώτος αγώνας στην έδρα μας θα γίνει την Πέμπτη 25 Μαρτίου (19:00) και ο επαναληπτικός εκτός έδρας την Κυριακή 28 Μαρτίου (16:00).

Την Εθνική μας εκπροσώπησαν στην κλήρωση ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων και εκ των Αντιπροέδρων της ΚΟΠ Φώτης Φωτίου και ο προπονητής Απόστολος Μάντζιος.