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Τα αποκαλυπτήρια της πλακέτας για τα 100χρονα

ΓΗΠΕΔΟ

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Τοποθετήθηκε έξω από το πρώτο σωματείο του ΑΠΟΕΛ στην οδό Λήδρας

Λίγο πριν τις 18:30 το απόγευμα του Σαββάτου (7/11) έγιναν τα αποκαλυπτήρια της πλακέτας για τα 100χρονα του ΑΠΟΕΛ. 

Αυτή, τοποθετήθηκε έξω από το σημείο όπου πριν από 100 χρόνια ιδρύθηκε ο σύλλογος. 

Αμέσως μετά τα αποκαλυπτήρια ξεκίνησε η λαμπαδηδρομία με την δάδα να αλλάζει 12 χέρια όσα και τα αθλήματα του ΑΠΟΕΛ. Θα περάσει από όλα τα οικήματα μεταξύ των οποίων και το δημαρχείο και θα καταλήξει στο υφιστάμενο οίκημα. 

 

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ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

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