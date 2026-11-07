Ολυμπιακός από ατσάλι, άντεξε στην πίεση και κέρδισε τον Απόλλωνα!

Οι μαυροπράσινοι επικράτησαν με 1-0 του Απόλλωνα στο ΓΣΠ χάρη στο γκολ του Ταμάς 32΄, άντεξε στην μεγάλη πίεση του αντιπάλου στο δεύτερο μέρος και πάει στην διακοπή με τον ιδανικότερο τρόπο. Πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα για την ομάδα του Ερνάν Λοσάδα.

Επιτέλους νίκη για την ομάδα του Γιώργου Κωστή η οποία αυτή τη φορά κατάφερε να κρατήσει του υπέρ της προβάδισμα φτάνοντας τους 9 βαθμούς και ανεβαίνοντας στην 9η θέση της βαθμολογίας.

Δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις πολλές ευκαιρίες που δημιούργησε στο δεύτερο μέρος ο Απόλλωνας ο οποίος έμεινε στους 16 βαθμούς.

Η εξέλιξη:

Τέλος.

Πέντε λεπτά ο έξτρα χρόνος.

90΄Πιέζει ο Απόλλωνας, αντέχει ο Ολυμπιακός.

81΄Δοκάρι για τον Απόλλωνα με σουτ του Όζμπολτ εντός περιοχής.

80΄Σουτ του Όζμπολτ εκτός περιοχής, πάνω από τα δοκάρια.

68΄Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Πεχλιβάνη να αστοχεί από πλάγια θέση εντός περιοχής.

64΄Σουτ του Όζμπολτ, έξω.

61΄Σουτ του Ασουνσάο, πολύ άστοχο.

53΄Έχει μπει πιο επιθετικά ο Απόλλωνας, ψάχνει το γκολ της ισοφάρισης.

46΄Ξεκίνησε το β΄μέρος.

Ημίχρονο, 1-0.

45΄Τρία λεπτά ο έξτρα χρόνος για το ημίχρονο.

32΄ΓΚΟΛ για τον Ολυμπιακό τον Ταμάς, 1-0! Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, η μπάλα έμεινε στην περιοχή του Απόλλωνα με τον Ταμάς να την στέλνει στα δίκτυα για το 1-0 του Ολυμπιακού.

20΄Δεν έχουμε ακόμα καταγράψει αξιόλογη ευκαιρία μπροστά στις δύο εστίες.

1΄Σέντρα!

ΕΝΤΕΚΑΔΕΣ:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ταλιχμανίδης, Φραντζής, Κουντέ (68΄Πραξιτέλους), Σάββα (77΄Ηρακλέους), Προκόπ, Φελίπε, Χρήστου, Πεχλιβάνης, Ταμάς, Γκόμες, Βρίκκης (77΄Λόλης).

ΑΠΟΛΛΩΝ: Κουν, Μπράουν, Όζμπολτ, Ασουνσάο, Τόμας, Σιήκκης (74΄Ανδρέου), Βέισμπεκ (74΄Γκόλτσον), Κονομής, Κβίντα, Γκασπάρ (90+2΄Ζήνωνος), Λιούμπιτς (74΄Ούγκμπο).

ΣΚΟΡΕΡ: 32΄Ταμάς

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 18΄Σάββα/45΄Ασουνσάο, 45΄Κουν, 90+2΄Τόμας

ΚΟΚΚΙΝΕΣ:

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ:

Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ιακώβου Χαράλαμπος

4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Pedro Alexandre Duarte Ferreira

AVAR: Αναστασίου Στέφανος

Παρατηρητής: Καραγιώργη Νίκη