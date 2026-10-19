Ανρί και Σκοτ θα παρουσιάσουν την τελετή για τη «Χρυσή Μπάλα» στο Λονδίνο

Ο Τιερί Ανρί επιλέχθηκε ως παρουσιαστής της τελετής για τη «Χρυσή Μπάλα» (Ballon d'Or) του 2026, στο πλευρό της συναδέλφου του από το CBS, Κέιτ Σκοτ, προγραμματισμένη πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου (22:00) στο Λονδίνο, στο London Palladium.

Πρόκειται για μια σημαντική πρωτιά για τον Γάλλο, ο οποίος ακολουθεί τα βήματα των Ντιντιέ Ντρογκμπά και Ρουντ Γκούλιτ. Ο Γκούλιτ είχε παρουσιάσει την τελετή του 2025 μαζί με την Κέιτ Σκοτ, η οποία επιστρέφει και στη φετινή εκδήλωση.

«Έχω βαθύ δεσμό με αυτή την πόλη, την ποδοσφαιρική της κουλτούρα και τους παθιασμένους φιλάθλους της. Το να παρουσιάσω την τελετή εδώ, μαζί με τη συνάδελφο και φίλη μου Κέιτ, φαντάζει λοιπόν ως η φυσική επιλογή. Υπόσχεται να είναι μια εξαιρετική βραδιά, αφιερωμένη στα σπουδαιότερα ταλέντα του ποδοσφαίρου»., πρόσθεσε.

ΑΠΕ - ΜΠΕ