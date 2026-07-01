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Πρώτο ξεμούδιασμα με το μυαλό σε άλλο μέτωπο

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Πρώτο ξεμούδιασμα με το μυαλό σε άλλο μέτωπο

Ο Χένινγκ Μπεργκ είναι «αναγκασμένος» να παρατάξει την περσινή συνταγή καθώς ουσιαστικά μόνο ένα νέο πρόσωπο θα «συστηθεί»

Δεν αποτελεί κριτήριο για ασφαλή συμπεράσματα το σημερινό (19:00) πρώτο φιλικό τεστ της Ομόνοιας στο Κιέλτσε της Πολωνίας. Ουσιαστικά η αναμέτρηση με τη ρουμάνικη Ντιναμό Βουκουρεστίου, που τη λήξασα περίοδο τερμάτισε 4η στο πρωτάθλημα, θα χρησιμοποιηθεί ως ξεμούδιασμα μετά από ένα δεκαήμερο περίπου εντατικών προπονήσεων.

Ο Χένινγκ Μπεργκ είναι «αναγκασμένος» να παρατάξει την περσινή συνταγή καθώς ουσιαστικά μόνο ένα νέο πρόσωπο θα «συστηθεί». Και αυτός είναι ο… γνωστός Τζέιντεν Μοντνόρ. Η άλλη προσθήκη είναι ο Ανδρόνικος Κακουλλής, για τον οποίο υπάρχουν κάποια διαδικαστικά για την επανένταξή του. Επιπρόσθετα, οι διεθνείς (Φαμπιάνο, Παναγιώτης Ανδρέου, Ανδρέας Χρίστου και Άγγελος Νεοφύτου) μόλις τη Δευτέρα μπήκαν με την υπόλοιπη ομάδα και η λογική λέει πως θα μείνουν εκτός και θα πάρουν χρόνο συμμετοχής στο φιλικό της Κυριακής, με αντίπαλο τη Χάποελ Μπερ Σεβά.

Η πραγματικότητα είναι πως μονοπωλεί η κουβέντα για τον Ράιαν Μαέ, που αποχωρεί για άλλες πολιτείες, με το μυαλό του πράσινου κοινού να είναι σε αυτό το μέτωπο. Και στο πότε θα γίνουν οι κινήσεις ενίσχυσης που απαιτούνται για να κλείσουν σημαντικά κενά στο ρόστερ, σχεδόν 20 μέρες πριν το καθοριστικό ραντεβού για τον 2ο γύρο του Champions League. Οι πράσινοι, στις 22 Ιουλίου, θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα σε Καϊράτ - Σουτιέσκα.

Πέραν της απόκτησης επιθετικού για τον οποίο ίσως μπει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη, επείγει να κλείσει το θέμα με τον δεξιό ακραίο αμυντικό. Ναι μεν είναι η επιλογή Οντουμπάντζο, όμως έμεινε... μόνος αφού αποχώρησε δεδομένα ο Μασούρας και προς αυτή την κατεύθυνση οδεύει και ο Ντιουνκού. Εδώ και καιρό είναι υπαρκτό το ενδιαφέρον για τον Σλοβένο Γιαν Κάρνιτσνικ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος. 

Για τον αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό υπάρχει κάποιο περιθώριο, όπως επίσης και για ακόμη έναν τερματοφύλακα και έναν ακόμη εξτρέμ. Το επόμενο δεκαήμερο αναμένεται να φέρει σημαντικές εξελίξεις ώστε το τεχνικό επιτελείο να έχει περίπου δύο εβδομάδες να ενσωματώσει τα νέα πρόσωπα στη φιλοσοφία της ομάδας.

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