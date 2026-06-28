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Πολύ κοντά στον εκλεκτό του Μπεργκ

ΓΗΠΕΔΟ

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Πολύ κοντά στον εκλεκτό του Μπεργκ

Εξελίξεις αναμένονται το αμέσως επόμενο διάστημα.

Σε προχωρημένο στάδιο επαφών βρίσκεται η Ομόνοια για την ενίσχυση του δεξιού άκρου της αμυντικής της γραμμής, με τον Ζαν Κάρνιτσνικ να βρίσκεται ένα βήμα πριν ντυθεί στα πράσινα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 31χρονος Σλοβένος διεθνής μπακ, είναι πολύ κοντά στο «τριφύλλι».

Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής, αξιολογούσε εδώ και καιρό τις επιλογές του για το επόμενο βήμα της καριέρας του εκτός συνόρων και φέρεται να πήρε την απόφασή του.

Πρόκειται για έναν από τους ποδοσφαιριστές που ήθελε ο Χένινγκ Μπεργκ και οι ιθύνοντες της Ομόνοιας προσπαθούν να εκπληρώσουν την επιθυμία του. 

Οι επόμενες μέρες αναμένεται να δείξουν αν οι δύο πλευρές θα καταλήξουν στις τελικές υπογραφές για την οριστικοποίηση της μεταγραφής.

 

 

 

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