Ολυμπιακός: Μένουν οι ανακοινώσεις για Φορτούνη

Θέμα χρόνου είναι η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό.

Εδώ και μήνες είναι γνωστό ότι ο Κώστας Φορτούνης θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό για τη νέα χρονιά, μετά από δύο γεμάτες σεζόν στη Σαουδική Αραβία. Ο 33χρονος μεσοεπιθετικός θέλει να κλείσει την καριέρα του στους «ερυθρόλευκους» και δεν υπάρχει κανένας στο λιμάνι που δεν θέλει το ίδιο.

Ο Έλληνας άσος βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα και έχει κάνει ήδη τις τελικές συζητήσεις με τη διοίκηση και απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήταν εξ αρχής θετικός στην επιστροφή του Φορτούνη, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει και την πρώτη μεταγραφή για τη νέα σεζόν.

