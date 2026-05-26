Επίσημο: Επέστρεψε στον Άρη ο Αρτσιόμ Ράτζκοφ

Η ανακοίνωση της ομάδας της Λεμεσού:

Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει την επιστροφή του Αρτσιόμ Ράτζκοφ στην τεχνική ηγεσία της ομάδας για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Ο Λευκορώσος προπονητής είχε θητεύσει στην ομάδα μας για περίπου εννέα μήνες, από τις 20 Μαΐου 2025 έως τις 10 Φεβρουαρίου 2026. Κάθισε στον πάγκο του Άρη συνολικά σε 27 αγώνες σε πρωτάθλημα, κύπελλο και Conference League.

Πέραν του Άρη, ο 40χρονος (26/08/85) τεχνικός είχε εργαστεί για δύο χρόνια ως πρώτος προπονητής στην Ίσλοτς Λευκορωσίας, ενώ ως βοηθός προπονητής θήτευσε στις Ντινάμο Μαχάτσκαλα, Μπάτε Μπορίσοφ, Εθνική Λευκορωσίας Κ21 και στην Ενερτζέτικ.

Ως ποδοσφαιριστής, έκανε σπουδαία καριέρα στην Μπάτε Μπορίσοφ με την οποία κατέκτησε 7 πρωταθλήματα και 2 κύπελλα Λευκορωσίας, ενώ αγωνίστηκε μαζί της στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ.

Αγωνίστηκε επίσης στην Κίμκι Ρωσίας και έκλεισε την καριέρα του ως ποδοσφαιριστής στην Τουρκία με την Γκενσλερμπιρλίνγκι. Κατέγραψε επίσης και 13 συμμετοχές με την Εθνική ομάδα της χώρας του.

Καλωσορίζουμε ξανά τον Αρτσιόμ Ράτζκοφ στον Άρη και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία!