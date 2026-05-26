ΠΑΟΚ: Το μεγάλο δίλημμα του Μεϊτέ με φόντο την επόμενη σεζόν

Ο ΠΑΟΚ περιμένει την απόφαση του Μεϊτέ, που μετά από μια δύσκολη σεζόν και με φόντο τον τραυματισμό του καλείται να καθορίσει το μέλλον του στο ρόστερ.

Σε ένα από τα πιο «θολά» μέτωπα του καλοκαιρινού σχεδιασμού του ΠΑΟΚ εξελίσσεται η υπόθεση του Σουαλιό Μεϊτέ.

Η σεζόν που ολοκληρώθηκε δεν άφησε θετικό αποτύπωμα για τον έμπειρο χαφ, ο οποίος δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την πορεία της ομάδας.

Ο Γάλλος μέσος ταλαιπωρήθηκε από σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού το τελευταίο διάστημα, γεγονός που τον κράτησε πίσω και επηρέασε την παρουσία του στα κρίσιμα παιχνίδια της σεζόν. Παρά την προσπάθεια επιστροφής του στα playoffs και στον τελικό Κυπέλλου, όπου αγωνίστηκε έστω και με ενοχλήσεις, η κατάσταση του οργανισμού του παραμένει ένα ερωτηματικό.

Πλέον, ο Μεϊτέ καλείται να πάρει μία κρίσιμη απόφαση για το μέλλον του. Οι επιλογές είναι συγκεκριμένες: είτε να συνεχίσει συντηρητικά με θεραπείες, είτε να προχωρήσει σε επέμβαση που θα απαιτήσει μεγάλο διάστημα αποκατάστασης.

sport-fm.gr