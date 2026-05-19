Εκτός Μουντιάλ ο Ζοάο Πέδρο, είχε μαζευτεί στο σπίτι η οικογένειά του για να… πανηγυρίσει μαζί του!

«Σοκ» έχει προκαλέσει στις τάξεις του Ζοάο Πέδρο η απόφαση του Κάρλο Αντσελότι να μην τον συμπεριλάβει στο Παγκόσμιο Κύπελλο! Δεν θα εκπροσωπήσει την Βραζιλία ο σέντερ φορ της Τσέλσι, ο οποίος αποτελεί και τον πρώτο σκόρερ της ομάδας, σε όλες τις διοργανώσεις φέτος…

Δεν συζητάμε για έναν ποδοσφαιριστή που είχε… ορισμένες πιθανότητες να είναι στα γήπεδα της Αμερικής και να εκπροσωπήσει την εθνική Βραζιλίας στο επικείμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Δεν συζητάμε, απλώς, για έναν καλό και ακριβό παίκτη. Κάνουμε λόγο για τον Ζοάο Πέδρο, ο οποίος αποτελεί μακράν τον πιο σταθερό ποδοσφαιριστή της Τσέλσι. Είναι ο πρώτος της σκόρερ στη σεζόν, έχει ξεχωρίσει από όλους τους συμπαίκτες του, έχει πετύχει 15 γκολ στο πρωτάθλημα και έχει καταγράψει πέντε ασίστ με τα «μπλε», στην Premier League.

Πρακτικά, δηλαδή, έχει συμμετοχή στα 20 από τα 55 γκολ που έχει σημειώσει η Τσέλσι σε επίπεδο πρωταθλήματος, όντας και ο τέταρτος πιο παραγωγικός σκόρερ στην κατηγορία.

Και όμως, όλα αυτά δεν ήταν αρκετά, ώστε να πείσουν τον Κάρλο Αντσελότι να τον καλέσει στην εθνική ομάδα. Ο Ζοάο Πέδρο δεν θα είναι στο Μουντιάλ, ο ίδιος δήλωσε απογοητευμένος, αλλά στο τέλος της ημέρας οφείλει να δουλέψει πολύ και να ξεπεράσει το «σοκ», που δεδομένα δεν περίμενε.

Μία ματιά στην κεντρική φωτογραφία του κειμένου, αρκεί… Εκεί όπου όλοι οι συγγενείς του ήταν μαζεμένοι για να πανηγυρίσουν μαζί την κλήση του δικού τους ανθρώπου, αλλά στο τέλος της βραδιάς αποχώρησαν απογοητευμένοι.

