Μία τελευταία παράσταση

Έχοντας ήδη χορτάσει από πανηγύρια, η ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ έδειξε πως μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των αγώνων που ακολούθησαν της μαθηματικής κατάκτησης του φετινού τίτλου. Θυμίζουμε πως, το τριφύλλι «κλείδωσε» την κούπα στο παιχνίδι με τον Άρη για να ακολουθήσουν άλλα τρία παιχνίδια με Πάφο, ΑΕΚ και ΑΠΟΕΛ. Ο απολογισμός, δύο νίκες και μία ισοπαλία.

Ενόψει Απόλλωνα λοιπόν, ο στόχος είναι ο ίδιος… Στην τελευταία φετινή παράσταση της Ομόνοιας μπροστά στον κόσμο της, να φτάσει σε άλλη μία νίκη, την 21η στο ΓΣΠ. Ουσιαστικά ολοκληρώνεται μία ονειρική σεζόν για την κατά τεκμήριο, καλύτερη ομάδα του φετινού πρωταθλήματος. Και προφανώς δεν υπάρχει άλλος τρόπος να συμβεί αυτό πέρα από ένα ακόμα τρίποντο.

Ο Χένινγκ Μπεργκ στα τελευταία άνευ βαθμολογικής σημασίας παιχνίδια, άνοιξε το ρόστερ του, δίνοντας ευκαιρίες σχεδόν σε όλους τους ποδοσφαιριστές του. Αυτή του η επιλογή προφανώς βγήκε αφού βλέπουμε παίκτες που συνήθως έρχονταν από τον πάγκο το προηγούμενο διάστημα, να δείχνουν έτοιμοι να προσφέρουν. Ο Νορβηγός προπονητής έχει έτσι τη δυνατότητα να αξιολογήσει το υπάρχον υλικό που έχει στα χέρια του ενόψει της νέας σεζόν. Η αλήθεια είναι πως η διοίκηση εδώ και αρκετές βδομάδες έβαλε μπρος τον προγραμματισμό της ομάδας με πρώτο χρονικά στόχο, να εξασφαλίσει το τριφύλλι την είσοδό του στη League Phase του Champions League, για πρώτη φορά στην ιστορία του.

Δύσκολο του Εράκοβιτς

Όσον αφορά τα αγωνιστικά δεδομένα στους πράσινους, το μοναδικό ερωτηματικό για τον Μπεργκ, είναι η παρουσία του Νόβιτσα Εράκοβιτς στην αποστολή. Ο Μαυροβούνιος χαφ ταλαιπωρείται από τραυματισμό και ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης τις τελευταίες ημέρες. Ο προπονητής της ομάδας, θα περιμένει μέχρι και την τελευταία στιγμή για να δει αν θα τον έχει στη διάθεσή του καθώς αποτελεί έναν παίκτη που δεδομένα θα έπαιρνε αρκετό χρόνο συμμετοχής στην τελική ευθεία της σεζόν.

Πάντως, ο Μπεργκ αναμένεται να έχει την ίδια προσέγγιση με τα τελευταία παιχνίδια, κόντρα στον Απόλλωνα. Δίνοντας δηλαδή την ευκαιρία στους λεγόμενους αναπληρωματικούς, να αποδείξουν πως μπορούν να ανταποκριθούν στις συνθήκες ενός ντέρμπι. Επίσης, θα χρησιμοποιηθούν και νεαροί παίκτες στο πλαίσιο της αξιολόγησης και ανάπτυξής τους.