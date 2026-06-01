Μήνυμα Λοσάδα με Τζον Λένον: «Από την πρώτη μέρα κατάλαβα ότι ο ρόλος μου ήταν κάτι περισσότερο από προπονητής»

Ο Ερνάν Λοσάδα έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω των ΜΚΔ με αφορμή το τέλος της σεζόν.

Ο Αργεντίνος δηλώνει... πεινασμένος για τη νέα σεζόν ενώ χρησιμοποιεί στίχους του Τζόν Λένον από το τραγούδι «Imagine».

Αναλυτικά:

Η πρώτη μου σεζόν με τον Απόλλωνα έφτασε στο τέλος της.

Όταν ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι, λίγοι πίστευαν σε αυτό που θα μπορούσε να γίνει αυτή η ομάδα. Σήμερα ολοκληρώνουμε τη χρονιά έχοντας αποκαταστήσει την πίστη, την ταυτότητα και τη φιλοδοξία, ενώ φέραμε ξανά το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο εκεί που ανήκει.

Από την πρώτη μέρα κατάλαβα ότι ο ρόλος μου εδώ ήταν κάτι πολύ περισσότερο από το να είμαι προπονητής. Ήταν να βοηθήσω στη δημιουργία μιας κουλτούρας, να στηρίξω ανθρώπους μέσα από τις προκλήσεις και να συμβάλω στην ανάπτυξη αυτού του συλλόγου με κάθε δυνατό τρόπο.

Είμαι περήφανος για κάθε ποδοσφαιριστή, κάθε μέλος του τεχνικού επιτελείου και κάθε άνθρωπο μέσα σε αυτόν τον σύλλογο που ξεπέρασε δύσκολες στιγμές και δεν σταμάτησε ποτέ να πιστεύει.

Προς τους φιλάθλους μας: σας ευχαριστώ για το πάθος, την αφοσίωση και τη στήριξή σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Είστε το μεγαλύτερό μου κίνητρο. Η αγάπη σας για αυτόν τον σύλλογο τροφοδοτεί τη δική μου εμμονή να βελτιώνομαι, να ανταγωνίζομαι και να δίνω τα πάντα, κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ που κάνετε το ποδόσφαιρο να νιώθει ζωντανό.

«Μπορεί να πείτε πως είμαι ονειροπόλος, όμως τώρα ξέρω ότι δεν είμαι ο μόνος.»

Ανυπομονώ να ξεκινήσει η νέα σεζόν.

Πεινασμένος για περισσότερα.

Ο προπονητής σας