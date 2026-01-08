Κωστή: «Κάναμε τα πάντα, όμως μας πλήγωσαν οι στημένες φάσεις»

«Κάναμε τα πάντα για να κερδίσουμε, αλλάξαμε συστήματα αλλάξαμε τρόπο. Είμαι ευχαριστημένος από τα παιδιά, με τέτοιες εμφανίσεις βλέπω να είναι πολύ καλή η συνέχεια.

Πρέπει να επιστρέψουμε σε θέμα φυσικής κατάστασης, σε τέσσερις μέρες έχουμε παιχνίδι ενώ αντίθετα η Ομόνοια είχε περισσότερες μέρες ξεκούραση. Σίγουρα όποιος είδε αυτό το παιχνίδι ικανοποιήθηκε με τον ροή που πήρε. Το μόνο μας ευάλωτο σημείο σήμερα ήταν οι στήμενες φάσεις και θα πρέπει να δουλέψουμε σε αυτές. Όπως είπα, όποιος είδε το παιχνίδι το απόλαυσε».