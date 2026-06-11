Το νέο ΔΣ του Ολυμπιακού
ΓΗΠΕΔΟ
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Ενημέρωση από τους μαυροπρασίνους
Καταρτίστηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ολυμπιακού Λευκωσίας, το οποίο εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου στις 08/06/2026 και θα έχει θητεία δύο ετών.
Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Πέτρος Σάββα
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Νίκος Νουρής
Αντιπρόεδρος Α’: Πάμπος Μιχαηλίδης
Αντιπρόεδρος Β’: Άκης Κελεπέσιης
Γραμματέας: Κυριάκος Παπαγεωργίου
Ταμίας: Μιχάλης Λουκά
Μέλη:
Κώστας Στασόπουλος
Χριστάκης Μαούρης
Ανδρέας Παναρέτου
Πάρης Φωκαΐδης
Ρένος Νησιώτης
Παύλος Κωνσταντίνου
Την ευθύνη της Εφορίας του Ποδοσφαιρικού Τμήματος αναλαμβάνει ο Κυριάκος Παπαγεωργίου, ενώ καθήκοντα Εκπροσώπου Τύπου αναλαμβάνει ο Ανδρέας Παναρέτου.
Ευχόμαστε σε όλα τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου κάθε επιτυχία στο έργο τους!