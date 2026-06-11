Το νέο ΔΣ του Ολυμπιακού

Καταρτίστηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ολυμπιακού Λευκωσίας, το οποίο εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου στις 08/06/2026 και θα έχει θητεία δύο ετών.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Πέτρος Σάββα

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Νίκος Νουρής

Αντιπρόεδρος Α’: Πάμπος Μιχαηλίδης

Αντιπρόεδρος Β’: Άκης Κελεπέσιης

Γραμματέας: Κυριάκος Παπαγεωργίου

Ταμίας: Μιχάλης Λουκά

Μέλη:

Κώστας Στασόπουλος

Χριστάκης Μαούρης

Ανδρέας Παναρέτου

Πάρης Φωκαΐδης

Ρένος Νησιώτης

Παύλος Κωνσταντίνου

Την ευθύνη της Εφορίας του Ποδοσφαιρικού Τμήματος αναλαμβάνει ο Κυριάκος Παπαγεωργίου, ενώ καθήκοντα Εκπροσώπου Τύπου αναλαμβάνει ο Ανδρέας Παναρέτου.

Ευχόμαστε σε όλα τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου κάθε επιτυχία στο έργο τους!