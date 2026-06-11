Επίσημο: Ανανέωσε με τη Χετάφε ως το 2028 ο Μπορδαλάς!

Στον πάγκο της Χετάφε θα παραμείνει μέχρι το 2028 ο Χοσέ Μπορδαλάς.

Ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Χοσέ Μπορδαλάς η Χετάφε! Παρά το γεγονός ότι ο πολύπειρος Ισπανός τεχνικός, φαινόταν να βρίσκεται με το ενάμισι πόδι εκτός ομάδας, ήρθε η ανατροπή και θα παραμείνει στον πάγκο της.

Η ομάδα της Μαδρίτης μάλιστα επισημοποίησε ως το 2028 την παραμονή του 62χρονου προπονητή, ο οποίος θα συμπληρώσει με αυτόν τον τρόπο μια πενταετία στον πάγκο του συλλόγου της Μαδρίτης, την οποία και οδήγησε φέτος στη La Liga στις θέσεις που οδηγούν στο Conference League τις επομένης αγωνιστικής περιόδου.

sport-fm.gr