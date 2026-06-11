Ο Μπαπέ άφησε την αποστολή και πήγε... ρομαντζάδα με την Έστερ Εσπόσιτο!

Η ποδοσφαιρική υφήλιος περιμένει την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τη Γαλλία να κάνει πρεμιέρα ενάντια στη Σενεγάλη στις 16 Ιουνίου αλλά τον Κιλιάν Μπαπέ να απουσιάζει για την ώρα!

Ο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης βλέπετε εξασφάλισε άδεια για προσωπικούς λόγους και έφυγε μετά τη φιλική αναμέτρηση με τη Βόρεια Ιρλανδία, ωστόσο όταν κυκλοφόρησαν οι πρώτες φωτογραφίες με τη σύντροφό του, Έστερ Εσπόσιτο, άρχισαν οι αντιδράσεις...Ο Μπαπέ εθεάθη με την Ισπανίδα ηθοποιό στη Μαδρίτη, με τους Γάλλους να εξοργίζονται και να θεωρούν πως ο 27χρονος επιθετικός δεν είναι αφοσιωμένος στην εθνική του ομάδα ενόψει ενός τεράστιου τουρνουά... Η Γαλλία μετρά δύο συνεχόμενες παρουσίες σε τελικό στον θεσμό, έχοντας μία νίκη (2018) και μία ήττα (2022), με τον Ντιντιέ Ντεσάν να θέλει να αποχαιρετήσει τους Τρικολόρ με μία ακόμη μεγάλη πορεία.

👀 ESTHER EXPÓSITO ET MBAPPÉ APERÇUS ENSEMBLE PENDANT SON JOUR DE REPOS !!



Esther Expósito et Kylian Mbappé ont été aperçus ensemble aujourd’hui pendant le jour de repos du joueur 😭📸



La coupe du monde débute dans 48 HEURES.. pic.twitter.com/T2SF5NZo8N — La Twitchance (@LaTwitchance) June 9, 2026

gazzetta.gr