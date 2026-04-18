Απλά… στις σωστές ομάδες

Η Ομόνοια έκανε τεράστιο βήμα για κατάκτηση του φετινού τίτλου και ο Μάουμερ Τάνκοβιτς ετοιμάζεται να σηκώσει το δεύτερο σερί τρόπαιο πρωταθλήματος, αφού πέρσι το είχε κάνει με την Πάφo FC.

O Σουηδός σχολίασε το γεγονός αυτό στις δηλώσεις του μετά το τέλος του ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ.

«Πράγματι είναι κάτι ασυνήθιστο. Πρέπει να βρίσκεσαι στο σωστό σημείο και στις σωστές ομάδες. Αυτό συνέβη με μένα» ανάφερε μεταξύ άλλων.