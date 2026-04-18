Ανακάτεψε την τράπουλα ο Γκαρσία...

Ανακάτεψε την τράπουλα ο Πάμπλο Γκαρσία στο ντέρμπι με την Ομόνοια κι αυτό μπορεί να μην είναι τυχαίο.

Ο Ουρουγουανός προπονητής άφησε εκτός ενδεκάδας, μεταξύ άλλων, τους Σταφυλίδη, Τομάς και Ολαγίνκα.

Η απόφαση του να αφήσει εκτός ενδεκάδας μερικούς από τους προαναφερθέντες ίσως να σχετίζεται με την επίσης σπουδαία αναμέτρηση που ακολουθεί για το κύπελλο την επόμενη Τετάρτη με αντίπαλο τον Απόλλωνα στο «Άλφαμέγα».

Εννοείται ότι ο προπονητής των γαλαζοκιτρίνων γνωρίζει καλύτερα από όλους ποιοι από τους ποδοσφαιριστές είναι πιο έτοιμοι για το σημερινό ντέρμπι,.